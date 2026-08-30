Lecce-Roma e Atalanta-Bologna gli ultimi posticipi 

Due posticipi completano stasera la seconda giornata di Serie A. Alle 18.30 apre la sfida tutta giallorossa fra Lecce e Roma, che hanno debuttato vincendo: 0-2 a Venezia i salentini, 4-0 sulla Fiorentina la squadra di Gasperini con tripletta del già scatenato Malen. «Giocherà Soulé, per lui non c’è mai stata una proposta concreta», ha anticipato il tecnico romanista, che ha subito a disposizione i nuovi acquisti argentini Balerdi e Molina ma non ancora de Roon, appena preso dall’Atalanta in un’operazione a sorpresa. «Non rientrava più nei loro piani e ne ho parlato con Percassi, è stata una trattativa veloce. Ha voluto fortemente la Roma e per noi è stata un’opportunità per sostituire il partente El Aynaoui. Con lui e Balerdi mettiamo dentro due leader». Per Di Francesco c’è Ilic a centrocampo, mentre Tiago Gabriel potrebbe partire di nuovo dalla panchina.

Atalanta-Bologna è invece alle 20.45. Dopo la qualificazione in Conference League, i bergamaschi si rituffano nel campionato dove hanno aperto battendo il Sassuolo. È tornato a sorpresa Kessié, che sembrava destinato a Juventus o Roma: per lui ancora presto per essere a disposizione di Sarri. Tedesco, reduce dalla sconfitta all’esordio con la Lazio, invece non avrà Rowe perché «poco sereno in settimana», dato che è potrebbe trasferirsi proprio a Bergamo.

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