SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Oggi in campo.
31 agosto 2026 alle 01:40

Lecce-Roma e Atalanta-Bologna gli ultimi posticipi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Due posticipi completano stasera la seconda giornata di Serie A. Alle 18.30 apre la sfida tutta giallorossa fra Lecce e Roma, che hanno debuttato vincendo: 0-2 a Venezia i salentini, 4-0 sulla Fiorentina la squadra di Gasperini con tripletta del già scatenato Malen. «Giocherà Soulé, per lui non c’è mai stata una proposta concreta», ha anticipato il tecnico romanista, che ha subito a disposizione i nuovi acquisti argentini Balerdi e Molina ma non ancora de Roon, appena preso dall’Atalanta in un’operazione a sorpresa. «Non rientrava più nei loro piani e ne ho parlato con Percassi, è stata una trattativa veloce. Ha voluto fortemente la Roma e per noi è stata un’opportunità per sostituire il partente El Aynaoui. Con lui e Balerdi mettiamo dentro due leader». Per Di Francesco c’è Ilic a centrocampo, mentre Tiago Gabriel potrebbe partire di nuovo dalla panchina.

Atalanta-Bologna è invece alle 20.45. Dopo la qualificazione in Conference League, i bergamaschi si rituffano nel campionato dove hanno aperto battendo il Sassuolo. È tornato a sorpresa Kessié, che sembrava destinato a Juventus o Roma: per lui ancora presto per essere a disposizione di Sarri. Tedesco, reduce dalla sconfitta all’esordio con la Lazio, invece non avrà Rowe perché «poco sereno in settimana», dato che è potrebbe trasferirsi proprio a Bergamo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Vince l’Inter ma il Cagliari è vivo

Finisce 0-1: gol di Çalhanoğlu in avvio, i rossoblù sfiorano il pareggio 
l Nello Sport
Il focus

La Sardegna è un “caso”, i residenti sempre in calo

Perdono i piccoli centri e anche Cagliari, Sassari, Nuoro Guadagnano Olbia, Uta, Sestu. Ma il bilancio è negativo 
Cristina Cossu
Ambiente

Spiagge, l’Isola può schivare le norme Ue

La Regione guarda al modello Calabria che ha detto no alle gare per le concessioni 
Marco Noce
Il caso

Fenicotteri, il grande esodo dal Bellarosa

Meno esemplari nelle zone umide: a Cagliari la grande macchia di Sa genti arrubia sembra essersi scolorita 
Alessandra Ragas
Ginevra

Sparatoria in Svizzera, muore ragazza italiana

Un rave con 3mila persone, la vittima è una 22enne abruzzese, cinque feriti 
Il conflitto

Mosca: «Raid massicci» sui siti energetici ucraini

La Cia propone un vertice Trump-Putin-Zelensky. Ma il Cremlino frena 