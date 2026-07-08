Le strisce blu arrivano anche a Costa Rei 

Nadia Stochel, originaria di Como ma da una vita a Costa Rei, è stata la prima ad acquistare l’abbonamento per i parcheggi a pagamento: cinquanta euro e niente stress nel cercare un posto libero o la colonnina per il ticket: «Non mi lamento», dice la signora in riva a uno dei mari più belli dell’Isola, «l’unica cosa che mi auguro è che questi soldi vengano utilizzati per migliorare Costa Rei. Ne ha davvero bisogno».

Strade e costi

Gli stalli blu istituiti dalla precedente amministrazione comunale sono stati attivati per la prima volta ieri dopo anni di ritardi e polemiche. Numerose le zone individuate, tutte sino al 30 settembre e dalle 8 alle 20: area comunale lato Free Beach, strada sterrata lato piazza Colombo, via Colombo, via Marco Polo, via Ichnusa (parchetto comunale), via delle Tuie e poi ancora via Ichnusa fronte piazza mercato e fronte hotel Il Vascello.

Sono tutte strade classificate come zona B3 (quindi a vocazione urbana), dove è prevista una tariffa oraria di un euro per la prima ora e di due euro dalla seconda. A queste si aggiungono le aree fronte spiaggia (o quasi), con una tariffa giornaliera di dieci euro per le auto (sei per la mezza): sono via delle Ginestre, via della Ferula, via della Marina e la lottizzazione Rei Sole. A pagamento solo in parte la zona davanti a Rey Beach.

Il totale è di circa 550 parcheggi blu. Per i residenti c’è la possibilità dell’abbonamento stagionale (50 euro), mentre per chi ha una seconda cosa il costo sale a 70 euro (massimo 200 pass).

Il Comune

L’attivazione dei parcheggi cade sotto l’amministrazione appena insediata: «Non siamo e non eravamo d’accordo sull’attivazione dei parcheggi in questo modo», sottolinea la sindaca Francesca Mattana, «ma siamo stati costretti a farlo perché c’era già un contratto con la società che si è aggiudicata l’appalto. Prima della sosta a pagamento è necessario fornire i servizi. Contiamo di riuscirci nel più breve tempo possibile. Siamo al lavoro per accogliere alcune proposte, ad esempio l’incremento del numero degli abbonamenti per i proprietari delle seconde case».

La passeggiata

Nella delibera della Giunta c’è una piccola modifica rispetto a quanto stabilito nella consiliatura precedente: su direttiva impartita dal vicesindaco Gianfranco Sestu spariscono i 13 stalli blu che erano stati aggiunti in via Colombo (ne restano comunque 14) «per l’esigenza di destinare quel tratto a passeggiata serale». Gli introiti sono compensati con 4 stalli in più in via della Marina.

I cittadini

Secco il commento di Luciano Zerbi, presidente del comitato dei cittadini di Costa Rei: «La collettività», sottolinea in maniera ironica, «ringrazia gli illustrissimi membri della precedente Giunta comunale uscita fortunatamente di scena». Quanto alla nuova «studiamo assieme soluzioni per il futuro. Suggerisco quantomeno di consentire il parcheggio libero in piazza del mercato quando il mercato non c’è».

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