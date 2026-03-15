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Al Comunale.
16 marzo 2026 alle 00:53

Le speranze del budoni si infrangono sul palo Il Montespaccato fa il pieno in Gallura 

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Budoni 0

Montespaccato 2

Budoni (4-3-3) :Tirelli, Taiappa, Diop (32’st Codraro), Schirru(21’st Jakac), Martinoli, Madero, Pinna (35’st Mascia), Belloni, Ljubanovic, Ladu, Santoro. In panchina Budano, Nunez, Da Silva, Yanovskyy, Addis, Mihali. Allenatore Cerbone.

Montespaccato (4-3-3): Tassi, Putti(46’st Lilli), Coratella (31’ st Gomez), Vitelli (39’st Anello), Laurenzi, Cervoni, Rotondo, Celli, Vitolo, Franco (24’st Madeddu), Ruzic (27’ st Milone). In panchina Oliva, Moretti, Ercoli, Russo, Allenatore Romondini.
Arbitro : Gargano di Bologna.

Reti: nel pt 45’ Coratella, nel st 33’ Vitelli.

Note : ammoniti Madero, Ljubanovic, Ladu, Santoro, Coratella; espulso Ladu per doppia ammonizione; angoli 11-3; recupero: 0,4.

BUDONI. Al "Comunale" finisce 0-2, il Budoni cade sotto i colpi di un avversario in cerca di salvezza. La squadra gallurese esce dal campo con l’amaro in bocca, dopo aver condotto ampi tratti di gara e aver sfiorato il gol a più riprese, fermata da un pizzico di sfortuna e dagli interventi del portiere Tassi.

L'avvio è tutto di marca sarda. Già al 7’, Santoro impegna la difesa ospite con una conclusione sul primo palo, seguita poco dopo da una ghiotta occasione per Ljubanovic, che non riesce a sbloccare il risultato su cross di Ladu. Il Budoni insiste e al 12’ lo stesso centravanti sfiora il vantaggio con un colpo di testa che sibila accanto al palo.

Nella fase centrale del primo tempo gli ospiti si fanno vedere, ma Tirelli risponde presente. Al 45’,quando il pareggio sembrava il risultato più giusto per andare al riposo, arriva il gol di Coratella che con un diagonale supera Tirelli.

La ripresa vede un Budoni arrembante. Ladu sale in cattedra su calcio piazzato: all’11’ impegna il portiere con una punizione diretta all'incrocio e si ripete al 16’ con una conclusione potente dai 40 metri. L'episodio chiave arriva al 23’: Madero svetta su angolo centrando l’incrocio dei pali; sulla ribattuta Pinna colpisce a botta sicura, ma Tassi compie un miracolo parando il tiro. Il raddoppio ospite arriva al 33’ grazie a una girata di sinistro di Gomez. Il Budoni tenta il tutto per tutto, ma l'espulsione di Ladu nel finale spegne le speranze di rimonta.

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