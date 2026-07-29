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Villaspeciosa.
30 luglio 2026 alle 00:49

Le notti brave dei minorenni 

Ragazzini in monopattino gridano, suonano ai citofoni, insultano 

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A Villaspeciosa ultimamente di notte si dorme poco. Bande di ragazzini a bordo di monopattini girano per le strade, urlano, schiacciano i campanelli dei citofoni e fuggono. Insomma, disturbano pesantemente la quiete pubblica e addirittura, quando vengono ripresi per i loro comportamenti, rispondono a male parole.

Che sia per noia o divertimento, cominciano a creare problemi: tanto che qualcuno ha presentato in caserma una denuncia contro ignoti e altri hanno chiesto un aiuto al Comune.

Il sindaco

Così il sindaco Gianluca Melis ha pubblicato un post su Facebook nel quale, confermando di aver ricevuto la segnalazione di «scorribande di ragazzi su monopattini che si divertono» a creare «disturbo alle famiglie», assicura: «Sarà mia cura parlare con i carabinieri per chiedere maggiori controlli e chiedere il sequestro dei monopattini nel caso non siano in regola. Penso che i ragazzi abbiano diritto di divertirsi e di passare una bella estate, ma sarebbe il caso che lo facessero senza disturbare».

Le segnalazioni

Senza nessuna delle protezioni diventate obbligatori (casco e stop, magari anche l’assicurazione), e senza rispettare la segnaletica, i ragazzini secondo le testimonianze passando anche contromano sulle strade e sfrecciano a tutta velocità per il paese creando pericolo per loro stessi, oltre che per i residenti.

Stupito

Il primo cittadino aggiunge: «Mi stupisce che, a quanto mi dicono, si tratti quasi sicuramente di minorenni e che le scorribande avvengono a tarda notte. Chiedo ai genitori di comunicare ai ragazzi che è già stata presentata una denuncia contro qualcuno che evidentemente non sta rispettando le regole del quieto vivere. E che potrebbe essere colto in flagrante subendone le conseguenze».

RIPRODUZIONE RISERVATA

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