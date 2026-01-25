Le associazioni di volontariato ripuliscono le spiagge 

Un accurato maquillage ieri mattina nelle spiagge di Solanas e di Genn’e Mari a Torre delle Stelle. Qui sono arrivati i volontari su iniziativa promossa dall’amministrazione comunale e dalle associazioni di protezione civile e ambientaliste. Hanno raccolto oltre tre quintali di rifiuti, riversati sulle spiagge dalle mareggiate della scorsa settimana. È stata una pulizia generale. C’era anche la sindaca Barbara Pusceddu insieme ad altri amministratori comunali.

Notevole la quantità di buste recuperate sul bagnasciuga e nella parte più interna delle due spiagge. Tutto il materiale rimasto in mare per lungo tempo e nei giorni scorso è stato riversato sulla sabbia in seguito alle mareggiate. C’era di tutto: bottiglie di vetro e di plastica. Recuperate anche le canne riversate dal rio Solanas in piena. I volontari si sono riuniti nella prima mattinata: il Vab Sinnai, il Masise, il club nautico di Torre delle stelle, il Club Sub Sinnai, E ancora i volontari del “Plastic free”, del “Solanas surf” e di "Su tzinnibiri Sinnai” associato a Lega ambiente. Una mattinata intensa con i volontari, che con guanti e rastrelli hanno setacciato i due litorali di Solanas e Torre delle Stelle, ricomponendo poi i materiali raccolti in buste di plastica destinate allo smaltimento. (r. s.)

