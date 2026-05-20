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Guspini.
21 maggio 2026 alle 00:17

Lavoro e inclusione sociale, nuove opportunità con il Plus 

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Nuove opportunità di inclusione sociale e lavorativa nel Plus di Guspini. È stato aggiornato l’elenco delle aziende disponibili ad accogliere beneficiari delle misure di sostegno al reddito attraverso tirocini di inclusione sociale: salgono infatti a 13 le realtà ospitanti del distretto socio-sanitario che comprende i comuni di Guspini, Arbus, Gonnosfanadiga, Pabillonis, San Gavino Monreale, Sardara e Villacidro. Tra le aziende ammesse figurano cooperative sociali, attività agricole, imprese commerciali e realtà del terzo settore. Nell’elenco compaiono Santa Maria Società Cooperativa, Agrobass, Tramas, Impresa Sociale, Luppolo & Birra, Eliocentrico Lab e Mommy. Inserita anche Adi 2009 Società Cooperativa Sociale, nuova realtà di recente accreditata con sede a Cagliari. L’iniziativa punta a favorire percorsi di autonomia, inclusione e reinserimento lavorativo per persone in condizioni di fragilità economica e sociale. «Un progetto concreto che unisce sostegno sociale e formazione – dice l’assessore ai Servizi sociali Alberto Lisci – I tirocini sono rivolti ai beneficiari delle misure di sostegno al reddito e puntano a favorire inclusione sociale, autonomia personale e acquisizione di competenze utili all’inserimento lavorativo». (g. g. s.)

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