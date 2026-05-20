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Nuraminis.
21 maggio 2026 alle 00:17

Lavori sulla Statale 131, riapre il tratto tra Villagreca e Serrenti 

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Oggi gli automobilisti in transito sulla Statale 131 diranno addio al primo tratto della complanare tra Serrenti e Villagreca, il più critico per le condizioni del manto stradale, che da oltre un anno accoglie il traffico in direzione sud della Carlo Felice. La novità, positiva, è rivelata da Anas: «Sulla strada statale 131 “Carlo Felice”, tra Villagreca e Serrenti, Anas aprirà un tratto di circa un chilometro e mezzo della nuova carreggiata sud, dal chilometro 32,412 fino al chilometro 30,800, dando continuità al tratto già aperto in direzione opposta lo scorso 23 dicembre».

Sul piano pratico gli automobilisti, percorso il chilometro e mezzo di nuova realizzazione, rientreranno (al chilometro 30,800) nella complanare e da qui si reimetteranno sulla 4 corsie, in variante, della 131 direzione sud. La riapertura del tratto di nuova realizzazione tra Villagreca e Serrenti rappresenta un altro tassello del mosaico dei lavori del cantiere di adeguamento e ammodernamento del tratto di poco meno di 10 chilometri in territorio di Nuraminis (tra i chilometri 23,885 e 32,412) in atto da alcuni anni. L’investimento complessivo è di circa 65 milioni di euro. Il completamento dell’intero tratto è ipotizzabile entro l'estate». (i. pil.)

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