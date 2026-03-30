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Sestu.
31 marzo 2026 alle 00:21

Lavori sulla rete idrica, oggi rubinetti a secco 

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Oggi rubinetti a secco a Sestu, in via Brodolini e via Spano. È previsto un intervento alla rete idrica, il collegamento della nuova condotta in via Brodolini. I tecnici di Abbanoa inizieranno le operazioni alle 8, dovrebbero terminare alle 16.30. «Per l’esecuzione dei lavori», dichiara Abbanoa, «occorrerà sospendere l’erogazione idrica. Si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni nelle vie in questione, ma non si possono escludere riduzioni di portata e pressione anche nelle zone limitrofe». Per rinnovare la rete idrica l’ente ha investito 1,2 milioni di euro, da finanziamenti europei del Fondo di Sviluppo e Coesione. I tecnici faranno il possibile per anticipare il ritorno dell’acqua nelle case. Si può segnalare anomalie o guasti all'apposito numero verde. Inoltre, anche una volta tornata, l’acqua potrebbe essere torbida ancora per un po’ di tempo a causa dello svuotamento e riempimento delle tubazioni.

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