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16 maggio 2026 alle 00:27

Lavori in viale La Plaia, oggi attesi altri disagi 

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Così come sabato scorso, il cantiere che da quasi due settimane ha più volte mandato in tilt il traffico in via Riva di Ponente oggi “sfora” in viale La Plaia. L’intervento di e-distribuzione, riguardante la posa di alcuni cavi elettrici, si estende alla strada adiacente con un attraversamento riguardante due scavi: uno, quello già visto sette giorni fa, nel punto dove viale La Plaia e via Riva di Ponente si congiungono, l’altro all’altezza del Campus universitario. La fascia oraria interessata, come scritto nell’ordinanza del Comune, va dalle 9 alle 18: è quella in cui sono previsti i maggiori disagi per il traffico. Nello specifico, sarà ristretta la carreggiata nel punto interessato dai lavori, con la riduzione del limite di velocità a 30 km/orari (ma, dovesse ripetersi la situazione di sabato scorso, i veicoli andranno a passo d’uomo) e il divieto di sosta. L’intervento complessivo su tutta l’area, al netto di rinvii legati alle condizioni meteo, dovrà chiudersi entro mercoledì prossimo in modo da non far coincidere il cantiere con l’America’s Cup.

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