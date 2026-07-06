Lavori in corso per rifare i marciapiedi 

Sono partiti a San Nicolò Gerrei i lavori di sistemazione dei marciapiedi di via Roma. Il cantiere interessa alcuni dei tratti più rovinati, con particolare attenzione alla frequentatissima area del Poliambulatorio e della Guardia medica. L’intervento punta a migliorare la sicurezza dei pedoni e l’accessibilità degli spazi pubblici, con l’abbattimento delle barriere architettoniche. Il progetto prevede anche il rifacimento delle superfici con il cosiddetto “marciapiede lavato”, soluzione già adottata in altri interventi realizzati nelle piazze e nelle vie vicine, in modo da rendere più uniforme l’aspetto del centro abitato. L’importo complessivo dell’opera è di 190mila euro: 145mila di risorse regionali e 45mila di fondi comunali. Durante l’esecuzione dei lavori potranno esserci piccoli disagi per il traffico e l’accesso ad abitazioni e ambulatori. Il cantiere, salvo imprevisti, dovrebbe chiudersi entro l’estate.

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