SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Sestu.
31 agosto 2026 alle 01:42

Lavori idrici,  stop all’acqua per otto ore 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ancora disagi in arrivo a Sestu per i lavori di Abbanoa. Domani i rubinetti resteranno infatti a secco dalle 8,30 alle 16,30 nelle abitazioni comprese tra Corso Italia, via Giacomo Leopardi e via Monserrato. Si tratta di un’interruzione programmata nell’ambito dei lavori di riqualificazione delle rete idrica “Lotto B”, relativi agli allacci alle utenze in via Torino e in via Genova dove saranno dismesse le condotte esistenti ormai obsolete.Abbanoa non esclude comunque che i disagi, soprattutto cali di pressione, si possano estendere anche ad altre zone del paese. I lavori dovrebbero durare otto ore ma potrebbero anche concludersi più tardi qualora si verificassero problematiche impreviste.

«Durante la ripresa dell’erogazione potrebbero inoltre verificarsi inconvenienti per temporanei fenomeni di torbidità – precisa Abbanoa –, il nostro personale sarà impegnato nell’effettuare gli opportuni flussaggi della rete nel più breve tempo possibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Vince l’Inter ma il Cagliari è vivo

Finisce 0-1: gol di Çalhanoğlu in avvio, i rossoblù sfiorano il pareggio 
l Nello Sport
Il focus

La Sardegna è un “caso”, i residenti sempre in calo

Perdono i piccoli centri e anche Cagliari, Sassari, Nuoro Guadagnano Olbia, Uta, Sestu. Ma il bilancio è negativo 
Cristina Cossu
Ambiente

Spiagge, l’Isola può schivare le norme Ue

La Regione guarda al modello Calabria che ha detto no alle gare per le concessioni 
Marco Noce
Il caso

Fenicotteri, il grande esodo dal Bellarosa

Meno esemplari nelle zone umide: a Cagliari la grande macchia di Sa genti arrubia sembra essersi scolorita 
Alessandra Ragas
Ginevra

Sparatoria in Svizzera, muore ragazza italiana

Un rave con 3mila persone, la vittima è una 22enne abruzzese, cinque feriti 
Il conflitto

Mosca: «Raid massicci» sui siti energetici ucraini

La Cia propone un vertice Trump-Putin-Zelensky. Ma il Cremlino frena 