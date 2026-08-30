Lavori idrici,  stop all’acqua per otto ore 

Ancora disagi in arrivo a Sestu per i lavori di Abbanoa. Domani i rubinetti resteranno infatti a secco dalle 8,30 alle 16,30 nelle abitazioni comprese tra Corso Italia, via Giacomo Leopardi e via Monserrato. Si tratta di un’interruzione programmata nell’ambito dei lavori di riqualificazione delle rete idrica “Lotto B”, relativi agli allacci alle utenze in via Torino e in via Genova dove saranno dismesse le condotte esistenti ormai obsolete.Abbanoa non esclude comunque che i disagi, soprattutto cali di pressione, si possano estendere anche ad altre zone del paese. I lavori dovrebbero durare otto ore ma potrebbero anche concludersi più tardi qualora si verificassero problematiche impreviste.

«Durante la ripresa dell’erogazione potrebbero inoltre verificarsi inconvenienti per temporanei fenomeni di torbidità – precisa Abbanoa –, il nostro personale sarà impegnato nell’effettuare gli opportuni flussaggi della rete nel più breve tempo possibile».

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