Lavori fermi da mesi, erbacce e degrado nel parco mai nato 

Un altro anno è passato e a Sestu lo spazio tra via Marconi, via Torricelli e via Pacinotti è ancora il regno delle erbacce.

Dovrebbe diventare un parco, pagato dai proprietari del capannone vicino, in cambio del permesso per avervi costruito il centro commerciale. Se n’è parlato per la prima volta quattro anni fa, ma sono state più le interruzioni che le fasi in cui si sono svolti i lavori. «Abbiamo visto gli operai almeno tre mesi fa, hanno piazzato dei tubi che sono rimasti scoperti, purtroppo ci sono anche dei ragazzini che giocano lì vicino, col rischio di rovinarli o di farsi male», racconta una residente, Valeria Cotza. Sono pronti i camminamenti, ma mancano panchine, aiuole e giochi o attrezzi ginnici, e l’erba è sempre più alta.

È stata tagliata l’ultima volta ormai vari mesi fa.La scadenza è stata portata fino a luglio 2026 in base al decreto Covid e al decreto Ucraina, ma non vuol dire che gli interventi operativi debbano andare così a rilento.

«Sentirò presto la direzione dei lavori per sollecitarli», dichiara il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano e Traffico Massimiliano Bullita.

RIPRODUZIONE RISERVATA