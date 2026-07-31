Lavori conclusi in via Roma, strada “liberata” 

Restyling concluso in via Roma, la strada del centro di Selargius percorsa ogni giorno da centinaia di automobilisti in direzione 554 e hinterland, oltre che da residenti e dai clienti delle tante attività commerciali. Dopo la colata d’asfalto - costata alcuni giorni di passione per negozianti e abitanti - è stata realizzata anche la nuova segnaletica, stavolta in notturna per limitare i disagi alla viabilità.

Il nuovo manto stradale è stato completato mercoledì mattina, mentre strisce pedonali, stop e stalli per i parcheggi sono stati tracciati durante la notte, dalle 21 di giovedì sino alle 4 del mattino successivo. «Questo per non disturbare il traffico durante il giorno, e per consentire anche agli operai di lavorare al fresco», spiega il sindaco Gigi Concu. Da ieri strada è libera da cantieri, dopo un anno e mezzo di lavori a intermittenza - e lamentele dei commercianti - fra interventi nella rete idrica e per la fibra ottica.

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