Lavori all’ex Marino: «Dichiarazioni diffamatorie, nessun nido distrutto» 

La società Colonia Hotel S.r.l., concessionaria del complesso immobiliare Ex Ospedale Marino di Cagliari, ha presentato formale denuncia-querela alla Procura della Repubblica. «La denuncia», si legge in un comunicato, «è rivolta agli autori, in parte noti, di pubblicazioni e di dichiarazioni apparse nei giorni 15 e 16 giugno 2026 su una testata locale e sui suoi canali social, contenenti affermazioni ritenute gravemente false, diffamatorie, e ingiustamente turbative del legittimo esercizio dell’impresa, in merito alle attività in corso presso il sito in concessione, in cui si afferma con enfasi la distruzione di nidi di rondini, balestrucci, o simili volatili, che in realtà, con certezza documentale, nemmeno esistevano nella struttura».

«Queste false notizie», si legge ancora nel comunicato, «hanno comportato la visita in cantiere in più fasi sia del Corpo forestale che della Polizia locale, che niente, a oggi, hanno rilevato sulla presenza di nidi di rondine o loro residui». Ieri, «sulla falsariga di quanto pubblicato il mese scorso, è stato diramato un comunicato del WWF in cui si parla questa volta di rondoni pallidi, altrettanto inesistenti nella struttura, le cui sorti sarebbero compromesse dall’avvio dei lavori. Ed al coro si sono unite, senza alcuna verifica di realtà, alcune testate locali. La società si riserva ogni ulteriore azione di legge a tutela del proprio onore, della propria reputazione commerciale e del regolare esercizio dell’impresa».

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