VaiOnline
I tempi.
14 dicembre 2025 alle 01:09

L’auspicio di Bagalà: «Per Natale apriamo parte del waterfront» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un regalo di Natale per Cagliari: l’apertura di un tratto della nuova passeggiata del porto. È quanto spera Domenico Bagalà, da un mese nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna.

«Vorremmo inaugurare entro Natale i circa 400 metri che partono dal Molo Dogana», l’augurio di Bagalà. «Aspettiamo il materiale della passeggiata: se non dovesse essere per Natale, sarà entro fine gennaio».

Il primo tratto prevede, oltre a passeggiata e pista ciclabile, anche un’area verde con delle dune ricoperte di prato verde e alcuni alberi. Gli altri saranno aperti per fasi.

Per vedere la passeggiata completa non bisognerà attendere molto: «Entro la primavera 2026», aggiunge Bagalà, «mentre l’albergo e i posti barca per i maxi yacht saranno completati per ottobre 2027».

Previste delle novità già a giorni: «Si accenderanno le illuminazioni, con dei led blu molto scenografici e i dandelions, oltre ad attivare una fontana al Molo Rinascita».

Quindi il resto dell’intervento: «Col nuovo terminal al porto canale libereremo spazi di fronte al Molo Sabaudo, che diventerà un’area verde attrezzata e con tante strutture per accogliere croceristi e cittadini. È la nuova tendenza internazionale: il porto che fa parte della città», conclude il presidente dell’Adsp. (r. sp.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, sconfitta che brucia

Gaetano aggancia l’Atalanta al 75’, ma non basta: finisce 2-1 
l nello sport
Dal centro Talita Kum di Iglesias ai paesi del Sulcis

Il medico arriva a domicilio con il caravan della sanità

Stefania Piredda
Regione

Abbanoa, il piano votato dagli azionisti è a rischio blocco

Racugno: il controllo ai sindaci se non si oppone un creditore 
L’intervista

«Lavoriamo per voi: siamo sulla strada giusta»

Anas, in Sardegna in corso lavori per un miliardo e mezzo. Monastir? Cantieri chiusi in primavera 
Massimiliano Rais
Milano Cortina 2026

La fiamma olimpica illumina l’Isola Oggi l’arrivo e la festa a Cagliari

Emozione dei tedofori, da Melissa Satta a Marta Maggetti 
Nautica

Vento in poppa per gli yacht

In Gallura crescita del 15 per cento, in mare navigano 21 miliardi di dollari 
Caterina De Roberto
L’intervista

«Clima, cibo e storia: Cagliari può decollare  grazie alla sua identità»

Viaggi di lusso, il capoluogo celebrato dalla rivista Condé Nast Traveller 
Mauro Madeddu
Cronaca

È Natale, il turismo va in letargo

A Pula e Villasimius niente spettacoli e pochi posti letto disponibili 
Gianni Agus Paolo Carta
La manifestazione

Conte e Renzi ad Atreju, Schlein non va

In serata l’intervista a La Russa: dobbiamo andare avanti col premierato 