L’auspicio di Bagalà: «Per Natale apriamo parte del waterfront» 

Un regalo di Natale per Cagliari: l’apertura di un tratto della nuova passeggiata del porto. È quanto spera Domenico Bagalà, da un mese nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna.

«Vorremmo inaugurare entro Natale i circa 400 metri che partono dal Molo Dogana», l’augurio di Bagalà. «Aspettiamo il materiale della passeggiata: se non dovesse essere per Natale, sarà entro fine gennaio».

Il primo tratto prevede, oltre a passeggiata e pista ciclabile, anche un’area verde con delle dune ricoperte di prato verde e alcuni alberi. Gli altri saranno aperti per fasi.

Per vedere la passeggiata completa non bisognerà attendere molto: «Entro la primavera 2026», aggiunge Bagalà, «mentre l’albergo e i posti barca per i maxi yacht saranno completati per ottobre 2027».

Previste delle novità già a giorni: «Si accenderanno le illuminazioni, con dei led blu molto scenografici e i dandelions, oltre ad attivare una fontana al Molo Rinascita».

Quindi il resto dell’intervento: «Col nuovo terminal al porto canale libereremo spazi di fronte al Molo Sabaudo, che diventerà un’area verde attrezzata e con tante strutture per accogliere croceristi e cittadini. È la nuova tendenza internazionale: il porto che fa parte della città», conclude il presidente dell’Adsp. (r. sp.)

