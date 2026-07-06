Laura Maria Casula alla guida dei Lions 

Cambio della guardia alla guida dei Lions club Carbonia: la nuova presidentessa è Laura Maria Casula. La classica cerimonia del passaggio della campana è avvenuta pochi giorni fa e sancisce la trasmissione delle consegne al nuovo massimo dirigente del sodalizio molto attivo in campo sociale e culturale. Laura Maria Casula, insegnante, prende il posto di Lorenzo Serra. Nel suo intervento, la nuova presidentessa ha garantito il rafforzamento dei progetti educativi e culturali in collaborazione con le istituzioni locali, il coinvolgimento dei nuovi soci. La cerimonia ha anche coinciso con l'ingresso ufficiale nel sodalizio di nuovi soci, a riprova dell'importanza della partecipazione attiva ai programmi. Non poteva mancare il charter night, cioè il momento di fare il punto sui progetti realizzati, sui servizi dedicati alla comunità, che spaziano dalla cultura, alla prevenzione sanitaria, alla solidarietà. (a. s.)

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