L’Atletico Uri vince in rimonta 

Sant’Elena 2

Atletico Uri 3

Sant’Elena (3-5-2) : G. Sanna, Boi (29’ st Sanna Cocco), Pitzalis, Angiargia, Tocco (45’ st Mascia), D’Agostino, Thiam (41’ st Argiolas), Minerba, Delogu, Iesu (18’ st Paci), Ragatzu. In panchina Daga, Coiana, Cogoni, Diouf, Piras. Allenatore Rinino.

Atletico Uri (4-3-3) : Atzeni, Ravot (50’ st Marini), Lintas (1’ st Dore), Iacob, Brondani, C. Piga (1’ st F. Piga), Arnaudo, Campana (35’ st Gambacorta), Mudrinski, Leomanni (30’ st Lambroni), G. Piga. In panchina Cherchi, Daga, Meloni, Pireddu. Allenatore Paba.

Arbitro : Dascola di Cagliari.

Reti : 22’ e 25’ pt Ragatzu, 28’ pt e 23’ st Mudrinski, 41’ st Boi.

Settimo. Vittoria esterna in rimonta dell’Atletico Uri sul campo del Sant’Elena. I padroni di casa passano in vantaggio al 22’: Ragatzu raccoglie la corta respinta di Atzeni sulla conclusione di Delogu e insacca. Al 25’ l’attaccante quartese si procura un calcio di rigore e lo trasforma spiazzando il portiere. Gli ospiti non si scompongono e alla mezz’ora accorciano con Mudrinski.

Nella ripresa, l’Atletico Uri trova il pareggio ancora con Mudrinski, che di testa finalizza un traversone dalla sinistra. All’86’ i giallorossi completano la rimonta: cross dalla sinistra di Federico Piga e destro vincente di Ravot che regala ai suoi tre punti fondamentali nella corsa playoff.

RIPRODUZIONE RISERVATA