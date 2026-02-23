VaiOnline
24 febbraio 2026 alle 00:27

L’Asl corregge il primario:  servizio garantito 

La direzione generale dell’Asl 3 fa marcia indietro rispetto a quanto scritto dal primario e precisa che «l’Unità Operativa Complessa di Pediatria continua a garantire l’assistenza ai bambini con necessità di Pronto Soccorso di competenza pediatrica, senza nessuna chiusura assistenziale e/o di strutture». Nei giorni scorsi, infatti, il primario Antonio Cualbu aveva comunicato che, a causa di carenze di personale, la Pediatria non avrebbe più garantito l’accesso diretto al reparto per i piccoli pazienti. La direzione però fa presente che «non è mai venuta meno la presa in carico di nessun paziente, tanto meno di bambini, i quali vengono adeguatamente presi in carico da parte del “triage” pediatrico del Pronto Soccorso generale, con personale infermieristico certificato, mentre il medico di Pediatria continua a garantire le consulenze». Inoltre, è stato pubblicato un avviso per assumere, dopo il venir meno di alcuni medici, tra cui una dottoressa che si è dimessa.

