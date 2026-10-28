L’anno nuovo si festeggia con Bresh 

Adesso è ufficiale: sarà Bresh ad animare la notte di Capodanno a Iglesias. Classe 1996, il cantautore ligure, il cui vero nome è Andrea Brasi, sarà il protagonista del concerto del 31 dicembre, scelto dall’amministrazione comunale per richiamare soprattutto il pubblico più giovane e attirare visitatori da tutta la Sardegna.

La scelta

«Bresh è uno degli artisti più ascoltati e apprezzati al giorno d’oggi nel panorama del cantautorato italiano, soprattutto tra i più giovani. - spiega l’assessora alla Cultura Carlotta Scema - «È un artista con grandi contenuti, che abbraccia una fascia di pubblico medio-giovane e si distingue proprio per i testi che propone». L’annuncio con largo anticipo rispetto alla notte di San Silvestro è parte integrante della strategia organizzativa del Comune. «Aver lavorato per tempo e avere l’opportunità di annunciare il nome dell’artista del Capodanno più di un mese prima ci dà la possibilità di attrarre persone nella nostra città per la serata del 31 dicembre. - afferma l’assessora - Chi decide di trascorrere il Capodanno a Iglesias può prenotare una sistemazione in città e cenare nelle attività della zona. L’intenzione è coinvolgere l’intero tessuto commerciale cittadino, dalle strutture ricettive ai ristoranti, offrendo agli operatori locali un’occasione per beneficiare dell’arrivo di pubblico anche da altri centri della Sardegna».

L’attesa

La scelta di Bresh guarda in particolare alle nuove generazioni, ma l’aspettativa è quella di una partecipazione più ampia. «L’idea è che possa portare molti giovani da tutta la Sardegna», spiega l’assessora. Ma il programma della notte di San Silvestro non si concluderà con l’esibizione dell’artista. L’assessora annuncia infatti una grossa cooperazione: «Per tutta la serata avremo la collaborazione di Rds». È previsto, infatti, un Dj set dopo la mezzanotte, affidato a un artista legato all’emittente, il cui nome sarà comunicato successivamente. Quanto alle ulteriori novità, l’assessora lascia aperta la porta a nuovi annunci: «Le sorprese non sono finite. Vedrete che sarà un bel Capodanno».

Un investimento su un artista capace di rivolgersi a un pubblico trasversale, come sottolinea anche il sindaco Mauro Usai, che dichiara: «Il concerto di Capodanno a Iglesias si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’anno in Sardegna. Siamo molto soddisfatti di poterlo annunciare per tempo, in modo che queste attività possano ricadere positivamente sul tessuto economico cittad ino».

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