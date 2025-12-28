VaiOnline
Capoterra.
29 dicembre 2025 alle 00:10

Ladri di vini e gamberoni in azione a Maddalena spiaggia 

Ladri in azione nella notte tra sabato e ieri nel ristorante “La Miniera del Pesce”, situato nella località Maddalena, sulla spiaggia di Capoterra. Il colpo è avvenuto tra le 2.22 e le 2.35, come confermato dalle riprese delle telecamere di sicurezza di una vicina attività, che hanno permesso di ricostruire con precisione la finestra temporale del blitz.
A raccontare quanto accaduto è il titolare del ristorante, Simone Gerina, 43 anni: «In 13 minuti i ladri sono riusciti a forzare una vetrata e a introdursi all’interno del locale. Utilizzando una mola, hanno tagliato il lucchetto che dà accesso alla sala interna, dirigendosi poi verso le dispense. Hanno portato via una grande quantità di merce. Hanno rubato gamberoni di prima qualità, parecchi chili di polpi, calamari, aragoste ed etichette di vini di valore. Era tutta scorta acquistata appositamente per queste feste. Oltre ai prodotti alimentari e alle bottiglie pregiate, i malviventi hanno sottratto anche contanti: mance, fondo cassa e acconti già versati dai clienti per il cenone di Capodanno».

Il bottino è ingente (circa diecimila euro) e rappresenta un grave danno per l’attività soprattutto in un periodo cruciale come quello delle festività natalizie e a ridosso del Capodanno.

Indagano i carabinieri partendo proprio dall’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza nella speranza di fornire elementi utili per risalire agli autori del furto.

