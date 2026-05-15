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Manchester.
16 maggio 2026 alle 00:28

Labour, si candida il sindaco Burnham 

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Londra. Il Labour Party ha dato il via libera alla candidatura del sindaco di Manchester Andy Burnham per il seggio parlamentare di Makerfield, nell’area della Grande Manchester. Se vincerà l’elezione suppletiva prevista a giugno, Burnham potrà tornare alla Camera dei Comuni e rafforzare le ambizioni di una futura sfida interna al premier Keir Starmer per la guida del partito e del governo britannico.Burnham, 56 anni, esponente della corrente moderata della sinistra laburista emolto popolare nell’Inghilterra settentrionale, è stato deputato dal 2001, sottosegretario con Tony Blair e ministro sotto Gordon Brown e ha fatto parte anche dei governi ombra di Ed Miliband e Jeremy Corbyn, prima di diventare nel 2017 sindaco della Greater Manchester, incarico nel quale è stato rieletto più volte con ampio consenso. Aveva già tentato nei mesi scorsi di candidarsi in un altro collegio vacante. In quell’occasione il Nec, vicino a Starmer, gli aveva negato il permesso, temendo che potesse mettere in discussione la leadership del premier. Quel seggio, storicamente laburista, era poi stato conquistato dai Verdi.

La candidatura dovrà essere formalizzata il 21 maggio, ma Burnham appare già il favorito. Il Labour dovrà però difendere Makerfield dall’avanzata di Reform UK, formazione della destra anti-immigrazione guidata da Nigel Farage.

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