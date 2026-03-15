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GIRONE B.
16 marzo 2026 alle 00:52

La Virtus strappa un punto, l’Isili domina la Verde Isola 

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Arbus C.V. 2

Virtus Furtei 2

Arbus C.V. : M. Aramu, Collu (89’Cancedda), Spina, Onnis (59 Tuveri), A. Aramu, Serra (46 Canargiu), S. Atzori, Medda, S. Concas, Floris, Andrade. Allenatore Agus.

Virtus Furtei : Brundu, R. Muscas, Silva Soares, E. Cancedda (78’Castagna), Nje Moutoumba, D. Cancedda (95’ Pilloni), G. Muscas (67’ Mocci), Aru, Fenu (68’Sani), Iervolino (62’ Corda), Di Antonio. Allenatore Cau

Arbitro : Sechi di Oristano.

Reti : 21’ Iervolino, 79’ e 92’ Andrade, 95’ R. Muscas.

La Virtus strappa un punto all’ultimo respiro, l’Arbus invece mastica amaro per quanto fatto vedere in campo. I migliori? Da una parte il portiere della Virtus Brundu autore di una gara maiuscola e in diverse occasioni insuperabile, dall’altra il carioca Andrade, 2 gol per lui, autentica spina nel fianco della difesa ospite. I granata di Agus prendono fin da subito l’iniziativa: piovono le occasioni ma a passare al 21’, grazie a un bel gol di Iervolino, sono gli ospiti. La reazione granata si manifesta con tutta la sua rabbia nella ripresa quando due micidiali blitz di Andrade Da Silva, al 79’ su punizione e al 92’ su iniziativa personale, bucano la retroguardia ospite. Sembra fatta ma non è così perché con i titoli di coda che rapidamente scorrevano al 95’ R. Muscas suggella il 2-2 finale. (g. v.)

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