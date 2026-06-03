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Il progetto.
04 giugno 2026 alle 00:45

La tutela dei minori: «Una sfida culturale per tutta la comunità» 

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Tutela dei minori come sfida culturale, educativa ed ecclesiale che coinvolge l’intera comunità. Ma anche la presentazione di un progetto multidisciplinare dedicato al delicato tema del maltrattamento e all’abuso sui minorenni. Argomenti che verranno trattati sabato, dalle 10, nell’aula magna del Seminario arcivescovile di via monsignor Cogoni. L’obiettivo è avviare un dialogo che coinvolga più istituzioni per «la cultura della tutela dei minori attraverso prospettive di dialogo interdisciplinare.

Il convegno, che si propone come base d’avvio di un cammino, è promosso dal servizio per la Tutela dei Minori dell’arcidiocesi, con l’Ufficio per la pastorale giovanile, quella universitaria e della cultura e con il College Sant’Efisio. L’obiettivo, fanno sapere i promotori, è avviare «una riflessione sulla tutela dei minori, non solo come questione giuridica o legata alle emergenze, ma come sfida culturale, educativa ed ecclesiale. Il convegno si propone come spazio di confronto interdisciplinare, tra prospettive scientifiche, teologiche, giuridiche e psicopedagogiche». Verrà presentato il progetto del Cnr-Irib di Catania che approfondisce le correlazioni cliniche, genetiche ed epigenetiche del trauma infantile e gli effetti delle esperienze avverse precoci sullo sviluppo neurologico, psicologico e comportamentale.

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