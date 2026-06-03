La tutela dei minori: «Una sfida culturale per tutta la comunità» 

Tutela dei minori come sfida culturale, educativa ed ecclesiale che coinvolge l’intera comunità. Ma anche la presentazione di un progetto multidisciplinare dedicato al delicato tema del maltrattamento e all’abuso sui minorenni. Argomenti che verranno trattati sabato, dalle 10, nell’aula magna del Seminario arcivescovile di via monsignor Cogoni. L’obiettivo è avviare un dialogo che coinvolga più istituzioni per «la cultura della tutela dei minori attraverso prospettive di dialogo interdisciplinare.

Il convegno, che si propone come base d’avvio di un cammino, è promosso dal servizio per la Tutela dei Minori dell’arcidiocesi, con l’Ufficio per la pastorale giovanile, quella universitaria e della cultura e con il College Sant’Efisio. L’obiettivo, fanno sapere i promotori, è avviare «una riflessione sulla tutela dei minori, non solo come questione giuridica o legata alle emergenze, ma come sfida culturale, educativa ed ecclesiale. Il convegno si propone come spazio di confronto interdisciplinare, tra prospettive scientifiche, teologiche, giuridiche e psicopedagogiche». Verrà presentato il progetto del Cnr-Irib di Catania che approfondisce le correlazioni cliniche, genetiche ed epigenetiche del trauma infantile e gli effetti delle esperienze avverse precoci sullo sviluppo neurologico, psicologico e comportamentale.

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