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08 settembre 2026 alle 00:34

La Torres si lecca le ferite, Greco pensa ai giovani 

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Sicura e propositiva contro le squadre esperte, in affanno contro le formazioni giovani e rapide, con un organico non in grado di sopportare due-tre assenze importanti. L’inizio di questa stagione ha fatto emergere pregi e lacune della Torres.

Si impone una riflessione condizionata anche dagli infortuni, perché l’attaccante Sorrentino e il difensore Scaringi ne avranno ancora per un mese, l’esterno destro Zecca starà fuori almeno un’altra partita e il rischio è che manchi pure Corsinelli, uscito a Grosseto per un risentimento muscolare. E qui si evidenzia l’assenza di un quarto giocatore di fascia, che non può essere il jolly Masala o uno dei trequartisti adattati. Forse si può provare con Nunziatini che ha corsa e fisico, ma così si toglie il difensore più rapido al terzetto della retroguardia. Altro problema: quando manca Mastinu, regista capace di aprire il gioco anche con lanci di 40-50 metri, l’attacco ne risente e non c’è un giocatore col suo piede. Gli si avvicina Carboni, ma non ha (ancora) la personalità e l’esperienza per essere un leader.

Il calendario

Visto che la stagione è agli inizi il tecnico Greco potrebbe fare qualche esperimento dando più spazio ai giovani Sanat, Lunghi e Carboni, oltre che provare il difensore Kebbeh, rimasto finora in panchina. Provare significa inserirne un paio, non tutti contemporaneamente. Si può ricavare uno spazio sulla trequarti arretrando Pennington, che a Grosseto è piaciuto più a centrocampo, forse perché dato il fisico non ha ancora la rapidità per esprimersi al meglio.

D’altro canto il calendario propone un doppio impegno ravvicinato al “Vanni Sanna”: domenica contro l’Ostiamare e mercoledì 16 settembre contro il fanalino di coda Pianese. In teoria due gare da vincere per rilanciarsi in classifica. Puntare sui soliti o presentare qualche novità? Questo è il dilemma da risolvere.

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