Serie C.
14 dicembre 2025 alle 01:05

La Torres non sa vincere 

La squadra di Greco negli ultimi 20 minuti con l’uomo in più 

Gubbio 0

Torres 0

Gubbio (4-3-1-2): Krapikas; Zallu, Baroncelli, Di Bitonto, Bruscagin (38' st Niang); Djankpata (5' st Conti), Rosaia, Costa (20' st La Manchia); Hraiech (20' st Carraro); Di Massimo (20' st Fazzi), Tommasini. In panchina: Bagnolini, Galli, Tentardini, Spina, Sportolaro, Ghirardello. All. Di Carlo.

Torres (3-4-2-1): Zaccagno; Idda, Antonelli, Mercadante; Sala, Giorico, Mastinu (25' st Brentan), Zambataro; Di Stefano (13' st Masala), Starita (13' st Lunghi); Musso (25' st Diakite). In panchina: Marano, Biagetti, Nunziatini, Carboni, Bonin, Dumani, Fabriani. All. Greco.

Arbitro: Tona Mbei di Cuneo.

Note: espulso Conti al 33' st, ammoniti Di Massimo, Conti, Di Bitonto, Krapikas. Recupero: 2' pt-5' st.

Il lupo di Gubbio non morde, ma neppure la Torres. Lo 0-0 certifica l'incapacità di vincere della Torres: ben 17 partite senza i tre punti. E il pareggio solido conquistato in terra umbra sarebbe anche positivo se non ci fosse il terribile pregresso che necessita del successo per risalire dall'ultimo posto. Il Gubbio – che non vince da un mese e mezzo – ha cambiato mezza formazione passando alla difesa a 4 per aumentare la densita nella propria trequarti. La Torres, che dopo il successo della prima di campionato non ha più vinto, ha invece fotocopiato la solita formazione con l'unica variazione di Mercadante in difesa al posto di Fabriani. E ha fotocopiato anche i cambi.

Primo tempo

L a squadra sassarese inizia con piglio autoritario, ma al 9' su una rimessa laterale va a vuoto Antonelli e Tommasini va via a sinistra solo: provvidenziale recupero di Idda che la mette in angolo. Buon pressing sulla trequarti offensiva che al 13' frutta alla Torres un pallone recuperato e Starita dal centro-destra va al tiro: potente ma centrale. La risposta degli eugubini è il tiro della punta Di Massimo che Zaccagno devia. Incredibile al 17', palla recuperata da Starita su errore del difensore, entra in area e serve dietro per Di Stefano che tira a colpo sicuro ma la palla viene respinta dal compagno Musso. Al 26' su una respinta corta Di Massimo la gira alta. Al 35' Zambataro centrale prova a servire Musso in area, devia Boscagin e sul proseguo prova dal limite Mastinu: alto.

Secondo tempo

Al 53' bella incursione di Sala sulla fascia destra, servizio per Di Stefano che in area non ha l'istinto giusto e viene contrastato. Iniziano le mosse delle panchine: Greco cambia i due trequartisti mettendo Lunghi e Masala, e più tardi Bretan e Diakite; Di Carlo ne inserisce tre ma soprattutto ritorna al 3-5-2. Accade pochissimo. Ci prova Brentan da fuori al 75': alto. L'espulsione di Conti per il secondo giallo dà alla Torres la superiorità numerica. All'85' proteste del Gubbio per una caduta di Rosaia nell'area sassarese. Una volta tanto l'FVS (il Var della C) non danneggia la Torres. Quando è fuori anche Baroncelli (padroni di casa in nove), segna Diakité in rovesciata dall'area piccola (88') ma viene segnalato il fuorigioco. Le immagini confermano la decisione. Al 94' è la Torres a chiamare il video per una caduta di Lunghi in area a contatto con Zallu. Niente da fare.

