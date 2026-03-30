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31 marzo 2026 alle 00:18

La terra e la tavola 

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A Cagliari la Sardegna racconta uno dei suoi patrimoni più preziosi: la longevità. La nuova puntata di “Autentico – il gusto dell’Isola dalla terra alla tavola”, a cura di Stefano Birocchi, esplora il mondo dei centenari. Alimentazione, stile di vita, relazioni sociali e legame con il territorio si intrecciano in un equilibrio unico. Dalla cucina tradizionale alla ricerca scientifica, fino agli aspetti psicologici e comunitari, emerge un sistema complesso che rende l’isola una delle aree più studiate al mondo per la qualità e la durata della vita.

Appuntamento oggi alle 15 dopo il TG Cultura. Come sempre su Videolina.

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