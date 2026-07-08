Oggi, alle 12.30 su Radiolina “La Strambata” con Simona De Francisci. Interviene il sindaco di Cagliari Massimo Zedda sui progetti in corso di realizzazione in città e sulle prossime iniziative dell’amministrazione comunale. L’igienista Walter Ricciardi, che guida l’Italian Institute for Planetary Health dell’Università Cattolica, si sofferma sull’emergenza legata alle alte temperature. Nella pagina culturale i progetti dell’attrice Simonetta Columbu. Nello sport, il punto sui Mondiali di calcio con il giornalista del Tg di Videolina Luca Neri.
Radiolina.
09 luglio 2026 alle 01:03
La Strambata, si parla del futuro di Cagliari
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