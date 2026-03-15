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Lanusei.
16 marzo 2026 alle 00:54

«La Statale 389 deve essere sicura e percorribile» 

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«Le strade del nostro territorio, la Statale 389 in primis, devono essere sicure, percorribili e completate in tempi civili». Lo afferma Daniela Falconi, sindaca di Fonni e presidente di Anci Sardegna. Non si spegne l’eco del Consiglio comunale allargato (convocati da quindici sindaci ogliastrini) convocato venerdì scorso a Lanusei per sostenere la battaglia sul completamento dell’arteria che collega l’Ogliastra e il Nord Sardegna. La mozione del comitato per la 389 ha intensificato la luce dei riflettori sul tema viabilità.

«Un comitato nato un anno fa che ha fatto un lavoro straordinario coinvolgendo cittadini e istituzioni. In sala ci sono stati interventi di livello politico e istituzionale elevatissimo. Quella strada - sottolinea Falconi - collega l’Ogliastra col resto della Sardegna non solo per lavoro, turismo, salute ma soprattutto per il diritto di tutti i cittadini alla mobilità, a prescindere dal luogo in cui vivono e dal motivo per cui vogliono spostarsi».

Falconi è sindaca di Fonni, nel cui territorio ricade una parte della Statale, ma è per metà anche ogliastrina d’origine (la madre è di Baunei). «Ero a casa, non solo perché l’Ogliastra è per me casa ma perché la casa di Anci è in ogni Comune della Sardegna». La presidente plaude all’iniziativa. «Grazie a Davide Burchi e a tutta l’amministrazione di Lanusei, grazie a tutti i sindaci ogliastrini, grazie a Bettina Pisanu non solo per il superlativo intervento in Consiglio, ma per tutto il lavoro che insieme a tutti ha fatto nella sua duplice veste di consigliera comunale e membro del comitato». ( ro. se. )

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