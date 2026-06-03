La squadra di casa di basket ai giochi della Gioventù 

Dodicesimi alle finali nazionali dei Giochi della Gioventù a Roma: la squadra di basket “3c3” della 3 A della secondaria di Carloforte è tornata a casa con una bella esperienza all’attivo. Accompagnati dall’insegnante Andrea Granara, la squadra che ha vinto la competizione regionale, ha incontrato a Roma le migliori squadre di tutta Italia. Hanno disputato 8 partite e hanno concluso la fase nazionale in dodicesima posizione. «Da più di 25 anni la nostra scuola non accedeva alla fase nazionale – dice il docente allenatore Andrea Granara, che tanti anni fa partecipò alle finali dei Giochi della Gioventù da studente – per noi è un risultato importante, un segno dell’attenzione che la scuola dedica alle attività sportive». (a. pa.)

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