La seconda vita di Is Arenas 

Un percorso verde dedicato al jogging e allo sport all’aperto fronte Molentargius, e campo da calcio - che in passato ha ospitato il Quartu 2000 - pronto a rinascere anche come sede della scuola di baseball. Un altro tassello nel percorso di riqualificazione, ambientale e sportiva, di tutta la zona di Is Arenas, compreso l’ex stadio un tempo casa dei rossoblu e la pista di atletica dove i cantieri partiranno - intoppi permettendo - in primavera.

Terzo lotto

L’ultimo atto ufficiale è il via libera della Giunta al progetto esecutivo per il completamento del compendio Is Arenas-Sa Cora, di fatto il terzo lotto di un più ampio piano di riqualificazione iniziato mesi fa dopo anni di attesa intervallati da contenziosi e stop burocratici. A disposizione 940mila euro finanziati da Regione e Comune, risorse destinate al percorso verde che collegherà le aree sportive del compendio a due passi dal Poetto. Nello spazio che si affaccia su via S’Arrulloni ci sarà la «piazza alberata», per poi proseguire con il tratto identificato in progetto come «lo scenario dell’acqua», pensato anche per piccoli eventi e manifestazioni, «caratterizzato da uno specchio d’acqua dove è prevista la realizzazione di una grande pensilina ombreggiante», viene spiegato nella relazione tecnica allegata alla delibera. Ci sarà anche un prato, l’area cani in prossimità della via Olimpia, uno spazio per lo sport outdoor che potrà essere attrezzato per attività sportive all’aperto. E infine un parco giochi per i bambini. Il via libera al progetto consente anche di chiudere gli espropri dei terreni privati dove ricade l’intervento. «Contiamo di bandire l’appalto entro il prossimo mese, e di far partire i lavori ad aprile», annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti.

La rinascita

Un tirante verde che mette in collegamento impianti e spazi sportivi della zona di Is Arenas, compreso quello diventato la casa del Quartu 2000. Il campo è attualmente inutilizzato, in attesa che si concretizzi l’accordo di partenariato pubblico-privato con la società di calcio che per anni ha giocato nel rettangolo di gioco accanto all’ex stadio di Is Arenas. Di recente è stata al Comune presentata una proposta di riqualificazione: al centro dell’intervento previsto c’è il campo da tempo off limits, da sistemare come futura sede del calcio a 11 e della scuola di baseball per il settore giovanile.

Sullo sfondo la rinascita dell’intero polo sportivo di Is Arenas, partita nei mesi scorsi con i primi cantieri concentrati nella tribuna, negli spogliatoi e nella casa del custode. Un primo lotto finanziato con 1 milione e 600mila euro del Pnrr e 500mila stanziati dal Comune. Mentre in primavera partiranno i lavori per il campo in erba naturale dell’ex stadio quartese e la pista di atletica, sbloccati dopo la chiusura del contenzioso con il Cagliari calcio: in questo caso c’è quasi 1 milione a disposizione fra risorse regionali e comunali.

