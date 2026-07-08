La Scuola forestale tornerà in città ma solo per un anno 

La sede della Scuola forestale, seppur in maniera provvisoria con una convenzione di un anno nei locali dell’ex Artiglieria, torna in città. Dopo anni di incertezze, Nuoro torna a essere il punto di riferimento del progetto formativo del Corpo forestale regionale. La Giunta regionale ha dato mandato alla Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di stipulare una convenzione con il Comune di Nuoro per l’utilizzo degli spazi dell’ex struttura militare di viale Sardegna come sede temporanea della scuola. La convenzione avrà durata di un anno, eventualmente prorogabile. La soluzione permetterà di avviare il percorso formativo dei 96 agenti del primo contingente di reclutamento previsto dal Piano del fabbisogno 2025-2027. In attesa della realizzazione della sede definitiva nell’ex vivaio forestale di “Su Pinu”, per cui sono stati stanziati 25 milioni, la Regione aveva la necessità di individuare rapidamente locali adeguati. «Come avevamo promesso - ha detto Alessandra Todde - dopo anni di incertezze la scuola forestale ha la sua sede a Nuoro. Non è ancora la sistemazione definitiva, ma era importante che i prossimi corsi partissero subito nel capoluogo».

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