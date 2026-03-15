la Sarlux si prende derby e quarto posto 

Sarroch 3

Cus Cagliari 1

Sarlux Sarroch : Capelli 21, Partenio 3, Stabrawa 19, Mocci (L), GIaffreda (L), Matani 2, Saibene 18, Kubaszek, Agrusti 1, Pisu 10. N.e. Curridori, Leccis, Romoli, Iannaccone. All. Denora Caporusso.

Cus Cagliari : Piludu (L), Agapitos 6, Zanettin 4, Menicali 4, Biasotto 18, Muccione, Luisetto 6, Basso (L), Gozzo 4, Truocchio 12 Folguera 1. N.e. Sciarretti, Soru, Galiazzo. All. Simeon

Parziali : 25-19, 25-18, 28-30, 25-20

All’ultima curva la Sarlux Sarroch raggiunge il punto più alto della sua (breve) storia nella serie A3 di volley, il quarto posto, che vale garadue ed eventuale golden set in casa nella sfida playoff con il Lecce, quinta nell’altro girone. Risultato reso possibile dalla vittoria nel derby con il Cus Cagliari per 3-1, e dalla clamorosa sconfitta del Mantova a Trebaseleghe. Il Cus Cagliari lascia il sesto posto ad Acqui Terme e nei playoff affronterà Castellana Grotte, seconda del girone Blu.

Fatti i dovuti calcoli a chiusura della prima fase, resta da raccontare un derby divertente giocato con la mente libera da ossessioni di classifica. Che sembrava deciso e indirizzato dopo due set straripanti della Sarlux e riaperto per merito della costanza del Cus Cagliari dopo un infinito terzo set. In fondo è stato meglio così, il pubblico ha allungato la permanenza nel Palazzetto per assistere a una sfida diventata improvvisamente incerta. Sul 2-1 e 16-15 per Sarroch nel quarto, finiva la partita a Trebaseleghe, l’occasione per la squadra di Denora Caporusso diventa irripetibile. Giocatori ignari, nessuno dello staff tecnico ffiata, trattenendo il fiato e liberando la gioia quando Gabriele Pisu mette a terra l’ultima palla. Il Cus ha interrotto il blackout da trasferta, chiude al settimo posto con la convinzione, data dai risultati, che il fortino del Pala Pirastu può essere un’arma in più.

Due ace di Saibene, 2-0 iniziale, e si capisce che aria tira. C’è solo Sarroch, nel sestetto parte Pisu e mai fiducia fu meglio ripagata (doppia cifra, tre punti a muro). Nel terzo set il Cus annulla cinque match point con i punti di Truocchio, Agapitos piazza due ace finali per il 30-28. Si resta in bilico nel quarto (17-16), fiato sospeso e allungo finale.

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