La punta non è più la priorità 

Tre punti (fondamentali) per la classifica e diversi spunti (decisivi alcuni) in vista del mercato che riapre venerdì, proprio il giorno di Cagliari-Milan. Il successo sul Torino ha indubbiamente condizionato la strategia da seguire nelle trattative che andranno avanti sino al 2 febbraio, al di là dei nomi e delle tentazioni che potrebbero in qualche modo sparigliare le carte. Per Palestra in primis, ma non solo. Almeno un rinforzo per reparto, più o meno strutturato in base alle esigenze. Questo è l’obiettivo di base del direttore sportivo rossoblù Angelozzi, poi si vedrà. Per limare la rosa alla luce anche degli infortuni e per provare - allo stesso tempo - a sollevare l’asticella in un girone di ritorno che si preannuncia altrettanto imprevedibile e ricco di insidie. E tra le tante incognite, una certezza già c’è: il centravanti di peso non è più una priorità dopo l’exploit di Kiliçsoy.

Focus sull’attacco

Ora che anche il turco è finalmente entrato (di prepotenza) nel circuito, Pisacane può sbizzarrirsi tra lui e Borrelli che, a sua volta, ha dimostrato di poterci stare, eccome, in Serie A. E all’occorrenza c’è pure Pavoletti che attende una chance concreta per dimostrare di poter essere ancora utile alla causa anche sul campo (l’avrebbe avuta probabilmente contro il Pisa se non avesse avuto la febbre la sera prima). Considerato poi che in quel ruolo, in emergenza, potrebbe giocare Esposito (già l’ha fatto due volte), una nuova punta non troverebbe spazio o ne toglierebbe a chi ne ha bisogno. Meglio, semmai, concentrare energie e soldi su un esterno offensivo per sopperire all’infortunio di Felici (rottura del crociato, stagione finita) e alle difficoltà trovate quest’anno da Luvumbo (irriconoscibile). L’idea Oristanio sembra essersi raffreddata, ma potrebbe scaldarsi di nuovo da un momento all’altro. A meno che, davvero, non prenda corpo la maxi operazione Palestra che porterebbe nell’Isola Maldini jr. Ma questa è un’altra storia.

Questione Palestra

L’esterno di Buccinasco che tutti vorrebbero già a gennaio - soprattutto l’Inter - è di proprietà dell’Atalanta, ma il contratto firmato lo scorso luglio parla chiaro: sino a giugno decide il Cagliari, che avrà pure beneficiato del prestito secco gratuito, ma ha avuto il merito di valorizzarlo. Tendenzialmente, Palestra chiuderà la stagione in Sardegna, questa è anche la sua volontà, tra l’altro. Se poi le pressioni sulla Dea dovessero aumentare, un’eventuale interruzione anticipata del prestito potrebbe essere compensata con altri due prestiti, di Daniel Maldini appunto e del centrocampista Brescianini, in questo caso, però, con un diritto di riscatto per entrambi e a cifre abbordabili. Insomma, l’operazione dovrebbe valere la candela per tutti, non solo per l’Atalanta che, bontà sua, potrebbe incassare non meno di 40 milioni (dall’Inter, o chi per lei).

Nel cuore del campo

In effetti, il Cagliari sta cercando un centrocampista per completare il reparto. Ancor di più se l’interesse del Torino per Prati dovesse sfociare in una trattativa. L’impiego di Mazzitelli e soprattutto la prestazione del giocatore romano a Torino rassicurano. Qualcuno in ogni caso arriverà, difficilmente Pisilli, sulla cui cessione avrebbe messo il veto l’allenatore della Roma Gasperini. Magari il napoletano Vergara (classe 2003) che fa parte della scuderia Giuffredi, la stessa di Gaetano, Esposito e Folorunsho.

Difensore nel mirino

Così come arriverà sicuramente un difensore. Mina non sembra dare garanzie durature dal punto di vista fisico, anche per questo Luperto (che ha tanti estimatori in Serie A, non solo Davide Nicola) non si muove. L’ex Dossena (l’altro ieri ha riassaporato l’ebbrezza della panchina nove mesi dopo l’infortunio) è in cima alla lista, Marianucci un’opportunità che non dispiacerebbe affatto a Pisacane. Detto questo, l’obiettivo primario in difesa in questo momento è far crescere Rodriguez.

Capitolo portieri

Si profila una nuova partenza per il portiere Radunovic, quella definitiva, presumibilmente in Serie B. Sulle sue tracce ci sono la Sampdoria e, soprattutto, lo Spezia. Nel caso, il Cagliari dovrebbe andare alla ricerca di un dodicesimo affidabile e di prospettiva allo stesso tempo considerato che per Caprile le offerte si sprecheranno in estate. Dalla Liguria potrebbe così arrivare proprio lo spezzino Mascardi, 19 anni, già protagonista tra i cadetti e compagno di Palestra e Idrissi nell’Under 21. Il mercato non è ancora iniziato, ma è già entrato nel vivo.

