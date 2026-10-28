La Pro Loco chiama la gente in piazza 

«Unire le forze per far sentire forte la voce di un territorio fiero, ma da troppo tempo penalizzato dalle distanze e dall'abbandono». La vertenza Ogliastra non passa soltanto attraverso i canali istituzionali. Anche le associazioni si mobilitano. LaPro Loco di Ulassai lancia l'appello «a tutti i cittadini del paese, della Valle del Pardu, dell'intera provincia dell'Ogliastra e di chiunque abbia a cuore le sorti delle aree interne della Sardegna, a partecipare alla manifestazione pacifica “L’isola che rESISTE”, in programma per domani alle 21. Il corteo si muoverà dall'ingresso del paese (lato Conad) verso il Municipio.

«Manifestiamo per non ridurre l’esistenza a mera sopravvivenza sotto il peso del caro vita», sottolineano gli organizzatori. «Rivendichiamo il diritto alla mobilità — per lavoro, cura e per orizzonti di libertà — e chiediamo a gran voce una sanità che curi e non escluda. Scegliamo di sottrarre risorse alla logica della guerra per restituirle alla vita e al futuro, investendo ogni energia nella scuola, nella cultura e nella costruzione di una comunità libera e felice».

La Pro Loco invita i partecipanti a portare torce led, manifesti, striscioni e bandiere «per illuminare simbolicamente la serata e dare colore alle vie di Ulassai. Si richiede la massima collaborazione con gli organizzatori per assicurare lo svolgimento sereno e partecipato dell'evento».

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