La Primavera rossoblù avanti in Coppa Italia Il poker contro il Lecco 

Cagliari 4
Lecco 1
Cagliari
(3-5-2)
: Sarno; Nuvoli, Giulini (9’ st Mawassa), Doppio; Cardu, Piro (1’ st Akarakiri), Piredda, Mehlstrand (9’ st Costa), Battaglini; Hamdaoua (26’ st Tronci), Sugamele (1’ st Barry). In panchina Kehayov, Bahlaouan, Lo Verde, Prettenhoffer, Goryanov, Romano. Allenatore Gallego.
Lecco (4-4-2) : Corna; Brunati, Manzinali, Rosa, Suppa (16’ st Leoni); Pisano (16’ st Spreafico), Durante (5’ st Terrero), Nicoli (33’ st Valente), Licata (5’ st Dalmaggioni); Perucchini, Caca. In panchina Goldin, Buccheri, Servietti, Alfieri, Santulli, Valenta. Allenatore Mazzoleni.
Arbitro : Galiffi di Alghero.
Reti : nel pt 11’ Caca, 14’ Hamdaoua, 27’ Cardu, 30’ Piredda; nel st 21’ Costa.
Assemini. Il successo in rimonta vale il passaggio ai sedicesimi di Coppa Italia. Ad Asseminello il Cagliari si impone 4-1 contro il Lecco centrando la seconda vittoria in pochi giorni.
Ospiti in vantaggio già all’11’ con Caca che supera Sarno di destro. Al 14’ i rossoblù trovano il pari con Hamdaoua che insacca in semi rovesciata. Il Cagliari spinge e al 27’ segna ancora con un sinistro di Cardu. Dopo tre minuti il tris: Nuvoli crossa al centro, la difesa prova a spazzare ma Piredda insacca da due passi. Al 21’ della ripresa Costa cala il poker ribadendo la palla in rete dopo una respinta del portiere. Nel prossimo turno la sfida con il Lecce.
Da segnalare l’esordio del difensore Carlo Giulini, sotto lo sguardo del padre Tommaso.
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