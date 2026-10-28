La prima volta di Andrea Jeftanovic 

Un incontro casuale su un aereo: comincia così la relazione tra Alex e Sara, provenienti rispettivamente dal Nord e dal Sud del mondo. Una storia di viaggi, di messaggi a distanza e di incontri fugaci in cui l’assenza di una lingua comune in cui esprimersi agevolmente diventa il mezzo per affinare la sensibilità dei corpi, del tatto, dell’olfatto, del gusto. Il romanzo “Geografia della lingua” (Gran vía) di Andrea Jeftanovic, opera di straziante bellezza e profondità sia per i contenuti sia per la scrittura solida e precisa, sarà presentato alla Fondazione Siotto di Cagliari oggi alle 18.30. Con l’autrice dialogherà Maria Cristina Secci, traduttrice italiana del romanzo e docente di Lingua, traduzione e linguistica spagnola all’Università di Cagliari.

Nata a Santiago del Cile nel 1970, Andrea Jeftanovic è sociologa, critica letteraria e autrice di sette libri, tra cui il romanzo “Escenario de guerra”, tradotto in molte lingue, e la raccolta “No aceptes caramelos de extraños”, da cui è tratto un racconto presente nell’antologia “Tintas. Tredici racconti dal Cile”. “Geografia della lingua” è stato pubblicato in Cile nel 2007 e riproposto nel 2023 da Gran vía in una nuova edizione.

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