La parata del Carnevale “tardivo” si farà sabato 7 marzo  

Nonostante il maltempo, la grande sfilata del Carnevale quartese, lo scorso 14 febbraio, era partita lo stesso ma senza i carri che non erano riusciti ad arrivare dai paesi vicini, a causa di pioggia e vento. Così si replica. La Pro loco aveva annunciato una sorpresa e la sorpresa è arrivata: sabato 7 marzo in città andrà in scena il carnevale tardivo, con nuovo itinerario e tanti partecipanti.

Con lo slogan “Atto secondo… non è mai troppo tardi” è già pronto il programma e sono aperte le adesioni per quella che sarà non proprio una sfilata ma una parata di carnevale. Alle 16 il raduno dei gruppi, carri allegorici e maschere in via Bonn. Da qui alle 17 partirà il corteo che percorrerà le vie San Benedetto, Fiume, Polonia, Francia, Romania e Pitz’e Serra per poi arrivare in via Cecoslovacchia. Parteciperanno carri e gruppi in maschera. In via Cecoslovacchia ci sarà la premiazione dei carri allegorici. Al primo classificato andranno 400 euro.

«L’avevamo detto e abbiamo mantenuto la promessa», dice il presidente della Pro loco Stefano Lai. «Eravamo molto dispiaciuti che per via del maltempo lo scorso 14 febbraio i gruppi non fossero riusciti ad arrivare e ci è sembrato giusto organizzare un’altra giornata». (g. da.)

