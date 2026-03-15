La neve riappare e riporta sui monti tanti appassionati 

La neve torna sulle vette Gennargentu. Ieri risveglio imbiancato oltre i 1200 metri. Diversi i centimetri caduti già a partire dalla notte di sabato nel versante di Fonni fra le alture di Bruncu Spina, Donnortei e Monte Spada, nel territorio di Aritzo e Desulo con su Filariu e S’Arena. Neve anche sulla strada della Cossatzu-Tascusì e lungo la provinciale 7 Desulo-Fonni, dove non si sono registrati disagi alla circolazione, grazie all’intervento dei mezzi spazzaneve e spargisale.

Pienone nelle strutture ricettive, dove gli appassionati della montagna hanno potuto degustare vari menù a tema. «Una spolverata di tardo inverno», sorridono gli imprenditori turistici. «La neve si è dimostrata un attrattore anche stavolta con tanti che hanno scelto di trascorrere una giornata di relax nel Gennargentu», commentano.

Terna prosegue i lavori per la messa in sicurezza delle linee elettriche.

Intanto, gli allevatori rilanciano: «Fortunatamente non abbiamo assistito a blackout. Ora è importante che si potenzino anche le linee telefoniche, le zone di scopertura rete sono diverse ed estese in punti nevralgici».

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