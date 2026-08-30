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All’Olimpico.
31 agosto 2026 alle 01:40

La Lazio vola, Genoa battuto 

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Lazio 1

Genoa

Lazio (4-3-3) : Mandas; Floriani (35' st Lazzari), Doekhi, Provstgaard, Tavares (18' st Pedraza); Frattesi, Rovella (37' pt Belahyane), Taylor; Cancellieri (18' st Isaksen), Dia (35' st Pinamonti), Zaccagni. Allenatore Gattuso.

Genoa (3-4-1-2) : Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez (33’ st Amorim); Norton-Cuffy, Sow (13’ st Messias), Frendrup, Ellertsson; Baldanzi (33’ st Meichtry), Vitinha (18’ st Osmajic), Colombo. Alleantore De Rossi.

Arbitro : Feliciani di Teramo.

Rete : nel primo tempo, 25' Frattesi.

Roma. Due partite, due gol: non poteva avere un impatto migliore, Davide Frattesi, sulla stagione della Lazio. I biancocelesti vincono ancora di misura alla seconda di campionato, grazie al nuovo arrivo che si rende pericoloso non solo in occasione del vantaggio, ma che crea insidie soprattutto in collaborazione con Tavares, che nel finale di primo tempo colpisce un palo. Troppo poco Genoa - primo tiro in porta nel recupero della ripresa - per impensierire la squadra di Gattuso, che insperatamente raggiunge Milan, Juventus e Inter in cima alla classifica. La rete decisiva al 25’ si sblocca il match: Tavares si libera - anche grazie a un rimpallo fortunoso - sulla

fascia sinistra, punta il fondo e serve al centro Frattesi, che con una volée mancina infila di piatto il portiere in una delle sue proverbiali incursioni in area. Nel recupero, Marcandalli regala quasi l'occasione del 2-0 a Zaccagni con un retropassaggio sbagliato, con Bijlow costretto al salvataggio in uscita. Dall'altra parte, Norton-Cuffy serve Ellertsson a pochi passi dalla porta, ma l'islandese non ci arriva di un nulla. Nella ripresa, il Genoa non riesce a incidere, nonostante i cambi. Nel recupero Mandas salva su Frendrup, ma è troppo tardi: all’Olimpico gioiscono i biancocelesti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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