La laurea e quei post rimossi dai social 

Nella perquisizione nell’abitazione di Salim El Koudri a Ravarino non sarebbe emerso materiale rilevante e, dall’analisi dei dispositivi sequestrati, non risultano al momento elementi che indichino percorsi di radicalizzazione. L’uomo, nato a Bergamo e residente nel Modenese, è laureato in economia aziendale e non lavorava. Tra il 2022 e il 2024 era stato seguito dai servizi di salute mentale per disturbi riconducibili a schizofrenia, senza però essere mai sottoposto a Tso. Secondo le autorità locali non avrebbe mai mostrato segnali evidenti di allarme nella vita quotidiana.

Il sindaco di Modena Massimo Mezzetti lo ha descritto come una persona apparentemente normale, mentre la sindaca di Ravarino Maurizia Rebecchi ha confermato che aveva interrotto il percorso di cura, rimandando alle indagini ogni ulteriore ricostruzione.

Gli investigatori stanno analizzando dispositivi informatici, social network e frequentazioni. Alcuni contenuti online sarebbero stati rimossi da Meta non per estremismo, ma per violazioni delle policy, legate a contenuti sessuali o inappropriati.

L’imam della comunità locale ha precisato che El Koudri non frequentava il centro islamico del paese. Saranno inoltre acquisiti i dati sanitari per ricostruire il quadro clinico e personale e comprendere le motivazioni del gesto.

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