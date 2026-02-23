La Juve si gioca il suo futuro  fra Gala e Roma 

Tra il Como e il Galatasaray, Luciano Spalletti ha scelto la via “dell'allenamento invisibile” per la sua Juve. Qualche settimana fa aveva spiegato di che cosa si tratta: «Vuol dire che i giocatori restano a casa ma con la testa attiva», dceva il tecnico. Così l'allenatore ritroverà la sua squadra direttamente nel giorno di vigilia della gara contro la formazione di Buruk per sostenere la rifinitura, mentre Locatelli e compagni hanno avuto il lunedì libero ma con la testa sulle questioni di campo. E di motivi per riflettere ce ne sono tanti: le quattro sconfitte nelle sei partite di febbraio, i 15 gol subiti nelle ultime cinque gare, la miriade di errori tecnici che hanno impantanato la Juve.

Lo scenario

Al di là di ciò che è stato però, ci sono altrettanti spunti di riflessione sul futuro prossimo, perché nel giro di cinque giorni i bianconeri si giocheranno tantissimo. Si parte domani dal ritorno contro il Galatasaray, si finisce domenica nella Capitale contro la Roma, in palio c'è la Champions di oggi e di domani. I giallorossi si sono portati a +4 come il Napoli, il Como si è fatto ad un solo punto di distanza e con i lariani c'è pure l'Atalanta, ma Spalletti vuole mettere in stand-by il campionato: ora bisogna pensare soltanto a cercare di ribaltare i turchi che una settimana fa trionfarono per 5-2. Serve vincere con 4 gol di scarto per eliminare il Galatasaray, ci sono diversi precedenti che lasciano qualche speranza ma nessuno risale all'epoca più recente, da quando le reti in trasferta non valgono più doppio. Di diverso, oggi, c'è che i gol in trasferta non valgono doppi e dunque un 3-0 porterebbe ai supplementari. Spalletti non solo carica la Juve, ma aspetta anche di ricevere buone notizie dallo staff medico. Perché durante il lunedì “dell'allenamento invisibile”, alla Continassa si sono comunque presentati i giocatori infortunati o acciaccati: oltre ai lungodegenti Vlahovic e Milik, nel quartier generale c'erano anche Yildiz e Bremer. Il turco è uscito dolorante dalla gara contro il Como, il brasiliano è alle prese con i fastidi muscolari da Istanbul, terapie per entrambi.

Da una parte c'è l'ottimismo di un doppio recupero perché non si tratta di nulla di grave, dall'altra serve la massima prudenza perché domenica ci sarà la delicatissima gara contro la Roma: anche con gli acciaccati la Juve non può proprio sbagliare.

