La Juve ne prende due dal Genoa: la crisi continua 

Genoa 2

Juventus 0

Genoa (3-4-2-1) : Bijlow, Marcandalli, Stigard, Vasquez, Ehizibue (23' st Meichtry), Frendrup, Amorim (36' st Wiafe), Ellertsson (41' pt Mitaj), Baldanzi (23' st Messias), Vitinha, Osmajic (36' st Colombo). Allenatore De Rossi.

Juventus (3-4-2-1) : Vicario, Gatti (1' st Woltemade), Bremer, Lucumì, Kalulu, Sarr (14' st Boga), Douglas Luiz (32' st Koopmeiners), Cambiaso (14' st Cabal), McKennie, Alajbegovic (1' st Zhegrova), Kolo Muani. Allenatore Spalletti.

Arbitro : Doveri di Roma.

Reti : nel pt 12' Ehizibue, 28' Baldanzi.

Genova. Un Genoa da sogno sconfigge la Juventus con i gol di Ehizibue e Baldanzi, entrambi nel primo tempo. Daniele De Rossi batte il maestro Luciano Spalletti con un Grifone attento e preciso come mai in questa stagione.

Per la Juve una sconfitta senza appello che annulla la vittoria a Lecce. È imprecisa e poco concreta la squadra di Spalletti trova la prima vera conclusione pericolosa solo in pieno recupero su punizione, traversa di Koopmeiners. De Rossi ne cambia sei rispetto alla vittoria sul Venezia rilanciando Baldanzi in appoggio con Vitinha ad Osmajic. Spalletti schiera Alajbegovic con Kolo Muani e le due formazioni di fatto si posizionano a specchio. Ma l'atmosfera del Ferraris e la tramontana si addicono più al Grifone che imposta da subito la gara grazie ad una Juve, con la seconda maglia rosa, che lascia il pallino del gioco ai rossoblù e subisce. Al 12' Genoa in vantaggio. Baldanzi va via a sinistra e dal lato corto dell'area serve in mezzo, la palla attraversa l'area trovando sul lato opposto Ehizibue che piazza la conclusione con Cambiaso e Vicario che non riescono a salvare quasi sulla linea. Al 28' ecco il raddoppio che nasce da una palla rubata a centrocampo da Vitinha a Kalulu, il portoghese arriva in area e dopo una serie di dribbling il pallone finisce a Baldanzi che conclude battendo Vicario.

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