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Oliena.
31 agosto 2026 alle 01:41

La grotta di Su Guanu si svela: sette chilometri di gallerie 

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Nuove scoperte nella grotta di Su Guanu a Oliena e, nel Comune cento per cento escursionistico, è stata un'estate dedicata alla conoscenza del territorio. Nei giorni scorsi, lo speleologo Marcello Moi ha donato al Comune di Oliena un pannello che raccoglie i risultati delle più recenti esplorazioni della cavità del Supramonte, censita dal catasto speleologico regionale.

Le ricerche, avviate nel 2024 con la scoperta del Ramo Ulìana, hanno portato all'individuazione del Ramo Seui e al collegamento tra i due settori, e ha consentito il censimento (totale) di circa sette chilometri di gallerie.

A questo, si aggiungono i ritrovamenti naturalistici e paleontologici, tra cui resti fossili attribuiti al Prolagus sardus e organismi cavernicoli, già segnalati alla Soprintendenza. Intanto prosegue il programma estivo rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni. Per domani è in programma un'escursione a Ganagosula, con partenza alle 8.30 dalle sorgenti di Su Gologone e rientro entro le 13. L'iniziativa, curata con la Cooperativa Milleforme, mira a far conoscere ai giovani il patrimonio ambientale di Oliena. (g. pit.)

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