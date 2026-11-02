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A Reggio Emilia.
03 novembre 2026 alle 00:20

La Fiorentina si sblocca: tutto il tridente in gol, il Sassuolo cede alla fine 

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Sassuolo 2

Fiorentina 4

Sassuolo (4-3-3) : Turati; Walukiewicz (32’ st Cinquegrano), Candé, Idzes, Doig (32’ st Obrador); Sulemana (1’ st Bakola), Matic, Adzic (14’ st Bowie); Berardi, Esposito (44’ st Kulla), Laurienté. Allenatore Aquilani.

Fiorentina (4-3-3) : De Gea; Jimé-

nez, Dragusin, Viery, João Mario; Ndour, Fagioli (18’ st Oulaï), Bres-

cianini (32’ st Pedro Gonçalves); Mastantuono (44’ st Valdepeñas), Pellegrino (32’ st Beto), Njie (18’ st Gnonto). Allenatore Vanoli.

Arbitro : Marcenaro di Genova.

Reti : nel primo tempo, 25’ Laurienté, 47’ Pellegrino; nella ripresa 5’ Njie, 20’ Laurienté, 34’ Mastantuono, 48’ Valdepeñas.

Note : ammoniti Sulemana, Dra-

gusin, Njie, Gnonto, Kulla. Recupero 2’ pt-5’ st.

Reggio Emilia . La Fiorentina ritrova la vittoria che mancava dall’11 settembre in Serie A e aggancia a 8 punti il Sassuolo, sempre più in crisi e con dieci gol subiti in due giornate. Eppure l’avevano sbloccata i neroverdi, al 25’: Esposito, con tanto spazio, manda in porta a sinistra Laurienté che sfrutta l’errato posizionamento della difesa viola e davanti a De Gea lo batte. A pochi secondi dal riposo Njie è bravo a difendere palla in area e servire Pellegrino, che supera Candé e tocca alle spalle di Turati. Proprio Njie, al 50’, fa 1-2 con un bel destro dal limite. Laurienté approfitta di una leggerezza di Jiménez e con una botta potente da posizione defilata pareggia (65’). Ma il finale è viola: Mastantuono al 79’ colpisce con un sinistro piazzato, al 93’ in contropiede la chiude Valdepeñas.

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