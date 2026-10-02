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Monte Urpinu.
03 ottobre 2026 alle 00:30

La fiaccolata per la pace nel nome di San Francesco 

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Una Fiaccolata per la pace, nel segno della fraternità e della speranza. È l’iniziativa promossa in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, che ricorre oggi, con l’obiettivo di riunire la comunità cittadina in un suggestivo ed evocativo momento di raccoglimento e speranza.

L’appuntamento è fissato per le ore 20 con partenza dalla Chiesa dei SS. Giorgio e Caterina, in via Francesco Gemelli. Il corteo di luci si snoderà lungo le vie della città per raggiungere la statua di San Francesco a Monte Urpinu, luogo in cui verrà impartita una speciale benedizione per tutti gli abitanti della città.

«In un momento storico segnato da incertezze e tensioni – racconta Don Elenio Abis, Parroco SS. Giorgio e Caterina –, l’iniziativa intende far proprio l'insegnamento più profondo del Poverello d'Assisi. Per San Francesco ogni individuo è un fratello o una sorella: camminare insieme nella notte portando la luce delle fiaccole simboleggia la forza di una comunità che si ritrova unita nell'armonia, nell'accoglienza e nel dialogo».Le fiaccole accese, simbolo di speranza che dissolve l'oscurità di ogni conflitto e rinnova l'impegno di tutti verso la costruzione di una pace duratura, accompagneranno così il percorso della comunità.

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