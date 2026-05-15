La festa della musica dedicata quest’anno a Pierluigi da Palestrina 

Assemini anche quest’anno aprirà le porte all’estate con la festa della musica che coinciderà con il 500° anniversario dalla nascita di Pierluigi da Palestrina, illustre compositore del Rinascimento italiano, universalmente riconosciuto come il “Principe della Musica”. Questa ricorrenza farà da filo conduttore attraverso cinque secoli di storia musicale.

Sabato 13 giugno la cittadina ospiterà infatti la XXIII edizione della manifestazione che avrà il nome di “Un mare di musica… racconta 500 anni di storia” e sarà un itinerario organizzato in 15 postazioni il cui percorso offrirà al pubblico una grande varietà di generi che legano le radici della musica colta al XX secolo e alla contemporaneità: Rinascimento, Barocco, Classicismo verranno raccontati da due cori polifonici e da un’orchestra.

Diverse saranno le formazioni di blues, swing, jazz e rock and roll, hard e pop rock. Non mancherà la discomusic, sempre rigorosamente dal vivo, la “La febbre del sabato sera” ai giorni nostri, le top hits ’90 e la canzone d’autore da Bob Dylan a Fabrizio De André. Il gran finale sarà affidato ai super ospiti de “Le Vibrazioni”.

Soddisfatto l’organizzatore Piero Collu: «In questa edizione del 2026 abbiamo voluto realizzare un programma che promuove, più che mai, la cultura musicale nella sua completezza».

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