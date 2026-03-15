VaiOnline
Basket Serie A.
16 marzo 2026 alle 00:52

la dinamo si perde nel finale 

Reggio Emilia passa al PalaSerradimigni dopo aver sempre inseguito 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dinamo Sassari 99

Reggiana 102

Banco di Sardegna SS : Marshall 6 (2/4 da tre), Buie 23 (2/4, 5/7), Macon 12 (4/6, 1/4), Zanelli, Seck ne, Beliauskas 16 (4/5, 2/5), Ceron ne, Vincini (0/3), Mezzanotte 3 (0/1 da tre), Thomas 11 (2/2, 1/1), McGlynn 13 (6/7), Visconti 13 (2/3, 2/5). All. Mrsic.

Una Hotels Reggio Emilia : Barford 13 (4/7, 1/2), Brown 4 (2/4, 0/3), Rossato 4 (1/1), Woldetensae 8 (0/1, 2/4), Mainini ne, Caupain 31 (6/6, 4/7), Williams 13 (5/7, 0/1), Uglietti 4 (2/3), Severini 3 (1/2 da tre), Echenique 18 (7/13), Vitali 4 (1/1 da tre), Emokhare ne. All. Priftis.

Arbitri : Baldini, Paglialunga e Valleriani.

Parziali : 31-23, 57-51, 80-75

Note . Espulso Marshall per tecnico e antisportivo al 28’44” (77-71). Quinto fallo Williams al 38’42” (97-96). Percentuali di tiro: Sassari 33/57 (13/27 da tre); Reggio Emilia 36/64 (9/20 da tre). Tiri liberi: Sassari 20/24; Reggio Emilia 21/29. Rimbalzi: Sassari 7 off 26 dif (McGlynn 9); Reggio Emilia 5 off 16 dif.

Sassari. La gara che poteva alleggerire il campionato e la testa, la Dinamo la sciupa con un finale dove perde ben 4 palloni e per di più con i leader Buie e Macon. Reggio Emilia è più lucida, sorpassa dopo avere inseguito sino al 39' e sbanca il PalaSerradimigni: 99-102. Davvero un'occasione sprecata dopo i 25 minuti di ottimo basket che ha portato il Banco di Sardegna anche a +16 contro un'avversaria di grande energia e qualità atletica. In una gara su ritmi forsennati dove i biancoblù hanno tirato molto bene e vinto la lotta a rimbalzo, ha pesato il -14 nel saldo palle perse e recuperate.

Parla il coach

Veljka Mrsic analizza il match: «Noi bene in attacco ma in difesa non abbiamo avuto continuità, bene solo nel primo quarto e nei primi minuti del terzo. Quando sei sempre avanti e gli avversari recuperano succede che gli altri fanno scelte migliori delle nostre. Loro sono molto aggressivi sulla palla, su tutte le uscite, noi in attacco, eravamo troppo vicini e fermi».

Fuga senza vittoria

Dinamo al completo col rientro dell’ala Marshall dopo tre mesi di stop per l’infortunio al ginocchio destro. Avvio degli emiliani (2-8 dopo 2’) ma risposta perentoria del quintetto guidato da Buie: 15-8 con break di 13-0. L’ingresso del lungo Echenique dà sostanza in area a Reggio Emilia che cambia continuamente le difese, ma l’inerzia resta al Banco che con la rubata di Macon va a +13 al 7’. Gli ospiti usano bene il tiro da tre e si fanno minacciosi: 49-48 al 18’ ma il rientro di Macon ridà sicurezza al quintetto e Buie colpisce due volte dall’arco per il 57-51 all’intervallo. Al rientro la Dinamo ha la stessa energia di inizio gara e tocca il +16 al Banco. Le guardie Caupain e Barford attaccano il ferro e la partita non è ancora decisa: 80-75. Nell’ultimo quarto cresce l'aggressività difensiva ospite, Caupain è on fire e Reggio risale inesorabilmente. A 40” dal termine tap in del sorpasso di Echenique. Sassari perde ancora palla ed è trafitta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

A Pisa il Cagliari affonda

Una pesante sconfitta (3-1) contro l’ultima in classifica 
l Nello sport
Il conflitto

Unifil ancora nel mirino, il Libano è una polveriera

Brigata Sassari, nessun militare coinvolto negli attacchi al contingente dei Caschi blu 
Enrico Fresu
Il conflitto

Trump allunga i tempi della guerra

Israele prevede altre tre settimane. I Pasdaran: uccideremo Netanyahu 
Regione

Sanità, Todde terrà il doppio incarico

L’opposizione: riferisca in Consiglio. L’ipotesi della “promozione” del capo di gabinetto 
Roberto Murgia
Continuità

«Nessun sovrapprezzo sul cambio dei biglietti»

Regione e Aeroitalia: problema informatico, rimborsi per chi ha già pagato 
Alessandra Carta
Referendum

Affondo di Valditara: «Par condicio anche a scuola»

Ultimi giorni di campagna Scintille sul fotomontaggio Avs 