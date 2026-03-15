la dinamo si perde nel finale 

Dinamo Sassari 99

Reggiana 102

Banco di Sardegna SS : Marshall 6 (2/4 da tre), Buie 23 (2/4, 5/7), Macon 12 (4/6, 1/4), Zanelli, Seck ne, Beliauskas 16 (4/5, 2/5), Ceron ne, Vincini (0/3), Mezzanotte 3 (0/1 da tre), Thomas 11 (2/2, 1/1), McGlynn 13 (6/7), Visconti 13 (2/3, 2/5). All. Mrsic.

Una Hotels Reggio Emilia : Barford 13 (4/7, 1/2), Brown 4 (2/4, 0/3), Rossato 4 (1/1), Woldetensae 8 (0/1, 2/4), Mainini ne, Caupain 31 (6/6, 4/7), Williams 13 (5/7, 0/1), Uglietti 4 (2/3), Severini 3 (1/2 da tre), Echenique 18 (7/13), Vitali 4 (1/1 da tre), Emokhare ne. All. Priftis.

Arbitri : Baldini, Paglialunga e Valleriani.

Parziali : 31-23, 57-51, 80-75

Note . Espulso Marshall per tecnico e antisportivo al 28’44” (77-71). Quinto fallo Williams al 38’42” (97-96). Percentuali di tiro: Sassari 33/57 (13/27 da tre); Reggio Emilia 36/64 (9/20 da tre). Tiri liberi: Sassari 20/24; Reggio Emilia 21/29. Rimbalzi: Sassari 7 off 26 dif (McGlynn 9); Reggio Emilia 5 off 16 dif.

Sassari. La gara che poteva alleggerire il campionato e la testa, la Dinamo la sciupa con un finale dove perde ben 4 palloni e per di più con i leader Buie e Macon. Reggio Emilia è più lucida, sorpassa dopo avere inseguito sino al 39' e sbanca il PalaSerradimigni: 99-102. Davvero un'occasione sprecata dopo i 25 minuti di ottimo basket che ha portato il Banco di Sardegna anche a +16 contro un'avversaria di grande energia e qualità atletica. In una gara su ritmi forsennati dove i biancoblù hanno tirato molto bene e vinto la lotta a rimbalzo, ha pesato il -14 nel saldo palle perse e recuperate.

Parla il coach

Veljka Mrsic analizza il match: «Noi bene in attacco ma in difesa non abbiamo avuto continuità, bene solo nel primo quarto e nei primi minuti del terzo. Quando sei sempre avanti e gli avversari recuperano succede che gli altri fanno scelte migliori delle nostre. Loro sono molto aggressivi sulla palla, su tutte le uscite, noi in attacco, eravamo troppo vicini e fermi».

Fuga senza vittoria

Dinamo al completo col rientro dell’ala Marshall dopo tre mesi di stop per l’infortunio al ginocchio destro. Avvio degli emiliani (2-8 dopo 2’) ma risposta perentoria del quintetto guidato da Buie: 15-8 con break di 13-0. L’ingresso del lungo Echenique dà sostanza in area a Reggio Emilia che cambia continuamente le difese, ma l’inerzia resta al Banco che con la rubata di Macon va a +13 al 7’. Gli ospiti usano bene il tiro da tre e si fanno minacciosi: 49-48 al 18’ ma il rientro di Macon ridà sicurezza al quintetto e Buie colpisce due volte dall’arco per il 57-51 all’intervallo. Al rientro la Dinamo ha la stessa energia di inizio gara e tocca il +16 al Banco. Le guardie Caupain e Barford attaccano il ferro e la partita non è ancora decisa: 80-75. Nell’ultimo quarto cresce l'aggressività difensiva ospite, Caupain è on fire e Reggio risale inesorabilmente. A 40” dal termine tap in del sorpasso di Echenique. Sassari perde ancora palla ed è trafitta.

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