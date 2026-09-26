SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Basket A2M.
27 settembre 2026 alle 00:31

La Dinamo a Milano contro Gentile 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Alessandro Gentile come avversario con la maglia di Milano non è una novità. Ma questa è l'Urania e il campionato è quello di A2. Stasera sul parquet meneghino si apre alle 18 la stagione della Dinamo che riparte dalla seconda serie italiana dopo 16 anni di A. Di fronte una squadra outisder che può diventare mina vagante perché oltre ad Alessandro Gentile schiera pure il fratello maggiore Stefano, play-guardia che ha indossato per sei stagioni la maglia biancoblù. Insieme alla guardia Grayson e al lungo Morse rappresentano un quadrilatero esperto e di talento offensivo. L'allenatore è Pino Sacripanti, uno che è alla stagione numero 26 da capo allenatore e che ha vinto tutte le medaglie con la nazionale Under 20. Oggi accoglie la sfida di un suo allievo, Luca Vitali, che debutta come head coach. ( g.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Storie di Sport

«Noi, dal convento al campo di calcio»

l Daga, Ragas
L’emergenza

Benzina e diesel, nell’Isola corsa senza limiti ai rincari

Da domani il tetto fissato da Eni ma regna l’incertezza: «Occorre capire come reagiranno gli altri operatori» 
Massimiliano Rais
L’assemblea.

Forza Italia: un piano per l’Isola

Mario Tasca
Intervista

«Il cantiere della metro chiuderà entro il 2027 Nuovi servizi per i turisti»

Mocci (Arst): a Cagliari diminuirà il traffico Mezzi elettrici e a idrogeno per la flotta 
Massimiliano Rais RIPRODUZIONE RISERVATA
La festa

La rivincita delle Bonacatu

A Bonarcado il raduno delle donne che portano il nome della Vergine 
Mariella Careddu
La storia

Dalla “casa famiglia” alle vittorie sul ring: «Io paura non ne ho»

Valentina e l’amore per il pugilato «Da bimba le suore erano le nonne» 
Giorgia Daga
L’anniversario

La Certosa, il ricordo di Berlusconi

Figli e amici stretti lo ricorderanno a Porto Rotondo, poi l’addio alla villa 
Andrea Busia
Il giallo di Torino

Un festino di droga finito nel sangue

Crack e Lsd consumati per giorni nella casa della professoressa di Rieti 