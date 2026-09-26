La Dinamo a Milano contro Gentile 

Alessandro Gentile come avversario con la maglia di Milano non è una novità. Ma questa è l'Urania e il campionato è quello di A2. Stasera sul parquet meneghino si apre alle 18 la stagione della Dinamo che riparte dalla seconda serie italiana dopo 16 anni di A. Di fronte una squadra outisder che può diventare mina vagante perché oltre ad Alessandro Gentile schiera pure il fratello maggiore Stefano, play-guardia che ha indossato per sei stagioni la maglia biancoblù. Insieme alla guardia Grayson e al lungo Morse rappresentano un quadrilatero esperto e di talento offensivo. L'allenatore è Pino Sacripanti, uno che è alla stagione numero 26 da capo allenatore e che ha vinto tutte le medaglie con la nazionale Under 20. Oggi accoglie la sfida di un suo allievo, Luca Vitali, che debutta come head coach. ( g.m. )

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