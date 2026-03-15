la de amicis sale in vetta 

Si ferma il girone Over, ma si giocano i recuperi. La Medilav riprende l’Aiace (1-1) e perde la vetta a favore della De Amicis, che invece si impone per 2-0 sulla Muppet. Una doppietta di Scalas consente al Bar Dessì di superare la Neri Antiquariato/Barracca Manna e raggiungere il terzo posto. Intanto la settimana scorsa si è disputata l’ultima giornata della prima fase: nel big match del ventiduesimo turno la Medilav ha superato di misura la Muppet. La De Amicis ha sconfitto invece lo Sporting Diddo’s (2-0), mentre la Jupiter ha vinto a tavolino con i Kaproni. Piludu, Pisano e Deiana siglano il 3-1 dell’Aiace sul Settimo 1961 e ne confermano il sesto posto in condominio con la Neri Antiquariato/Barracca Manna (0-0 con Gli Incisivi), che stasera affronta il Settimo 1961. Domani è la volta di Sporting Diddo’s-Medilav. Giornata di recuperi anche nei Master: mentre lunedì le leader Is Cortes e Santiago pareggiano 4-4, sabato Agostino, Orrù e una doppietta di Porcu firmano il poker della Stella Rossa Villacidro contro il Kalagonis (a segno con Cappai).

Recuperi e posticipi

Il Flamengo si impone sui 4 Mori Samassi per 2-0 e la Thermomax, con tripletta di Floris e gol di Dessì, fa quaterna con l’Atletico Uta 1984. Domani si gioca Jasp Mercato San Benedetto-Stella Rossa Villacidro. Negli Ultra la Nivea Kalaris si ritira dal torneo. Comanda sempre la capolista Fly Divani, che stasera sfida la Horsham/La Fenice, ma la Pgs Audax Frutti d’Oro (che mercoledì affronterà gli Amatori Elmas 2024) intanto ha mostrato i muscoli con il 7-0 sul Cagliari 2020, siglato da una doppietta di Contu e da Astolfi, Leschio, Orrù, Medda e Vercelli. Un rigore di Bianchini e il gol di Fochi nella ripresa consentono alla Cra RS Mediterranea/Ulisse di imporsi sugli Amatori Elmas 2024. Lunedì intanto Zuddas Gomme G&G Market e Cagliari 2020 hanno siglato l’1-1. Tutto facile per la Libertas Barumini, che ipoteca i playoff con il 3-0 sui Teddy Boys, a firma Pilia, Piras e Atzei. Agli spareggi punta ancora l’Albedo, che posticipa domani con i Colonial Fruits. De Amicis sempre padrona dei Senior: nel recupero della nona di ritorno ha battuto il Maracalagonis per 6-0, mentre Serbaiu e Polisportiva Orrolese hanno chiuso sul 2-2. I Love Pizza Monserrato regola l’El Carnicero 4-1: entrambe saranno impegnate stasera e mercoledì, rispettivamente con Gli Incisivi e Deximu.