La Cos è quasi salva, Olbia e Budoni devono combattere 

Le avvisaglie di un finale di stagione incandescente arrivano con forza dalla 29ª giornata del campionato di Serie D, che segna il ritorno al successo per 1-0 del Latte Dolce contro l’Anzio e del Monastir nel derby con l’Olbia con tanto, quest’ultimo, di scia polemica.

Solo un pareggio a reti inviolate, invece, per la Costa Orientale Sarda in casa contro la Nocerina e per il Budoni sul campo del fanalino di coda Cassino.

Come cambia la classifica è presto detto: quinto con 44 punti, il Monastir è praticamente salvo e in corsa per i playoff; seguono Cos (41 punti) e Latte Dolce (37), mentre in zona retrocessione rallenta il Budoni (35 punti) e frena l’Olbia (28), che giovedì al Nespoli nel turno pre pasquale si giocherà una fetta importante di salvezza col Real Monterotondo, penultimo a -2 dai bianchi.

Il clima che si respira nell’ambiente dei bianchi e le dichiarazioni di Daniele Livieri non aiutano: «Non abbiamo fatto una partita all’altezza della situazione, mentre il Monastir ha fatto la partita della vita: speriamo che abbiano lo stesso atteggiamento giovedì», ha detto il tecnico in vista del match contro l’Anzio, concorrente diretta per la salvezza. Intanto l’avvocato Mauro Cavalli, che difende l’ex tesserato Lorenzo De Grazia cui il club deve 5.700 euro lordi, fa sapere di aver avviato l’iter per il decreto ingiuntivo.

In Gallura in lotta per la salvezza c’è pure il Budoni: i biancazzurri falliscono il colpaccio contro il Cassino portando a casa un punto amarognolo, tuttavia già contro l’Olbia l’ultima della classe si era dimostrata tutt’altro che arrendevole. Più prezioso quello conquistato dalla Cos contro la terza forza del girone G. Grazie allo 0-0 con la Nocerina la squadra di Francesco Loi (al sesto risultato utile consecutivo) è a un passo dall’obiettivo della salvezza diretta ma anche dai playoff: per una formazione ripescata a luglio dopo la retrocessione dell’anno scorso sarebbero un traguardo epico.

Quanto al Latte Dolce, l’1-0 maturato nell’anticipo di sabato contro l’Anzio vale il salto fuori dai playout che tuttavia incombono a 2 punti di distanza: per restarne fuori giovedì in casa della Nocerina bisognerà quantomeno non perdere.

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